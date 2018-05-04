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В Екатеринбурге частично перекроют улицу Свердлова и площадь Кирова
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В Екатеринбурге частично перекроют улицу Свердлова и площадь Кирова 

e1.ru 13 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами перекроют проезд по площади Кирова. Согласно постановлению мэрии, автомобилисты не смогут проехать на участке от Мира до Гагарина сегодня с 11:30 до 13:30.
Кроме того, сотрудники ГИБДД будут оперативно перекрывать движение по нечетной стороне улицы Свердлова от Мельковской до Челюскинцев. Там с 11:30 до 12:00 пройдет колонна к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.
Ранее мы публиковали полный график перекрытия улиц в связи с празднованием Дня Победы. Подробная программа мероприятий, которые состоятся в Екатеринбурге в День Победы, уже выложена. Перед жителями города выступят группы «Любэ», «Цветы» и Елена Ваенга.
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