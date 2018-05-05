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МЧС направило в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья
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МЧС направило в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: otr-online.ru
МЧС России направило из Хабаровска в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.
«На реке Лена активная фаза ледохода. Уровни воды пока невысоки, но угроза образования заторов льда существует постоянно», — сказали в ведомстве.
В республику поехали 25 спасателей. Их разместят в районах, где возможна наиболее сложная ситуация в связи с прохождением ледохода. Группа экипирована плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения.
Под контролем оперативных групп находятся другие реки, способные существенно повлиять на гидрологическую ситуацию в регионе. Ледоход разной степени интенсивности отмечается на реках Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка.
Ранее «Реальное время» сообщало о работах по предотвращению ЧС в связи с паводком в Татарстане.
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