Ледоход в Якутии начался раньше обычных сроков 

Подвижки льда, а также редкий и густой ледоход, начались на реках Якутии примерно на трое суток раньше обычного. Контроль за паводковой обстановкой осуществляют оперативные группы ГУ МЧС России и республиканских экстренных служб, сообщил в пятницу первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.
«В верховьях Лены ледоход идет при низких уровнях воды. Он начался примерно на трое суток раньше ожидаемого. Заторы могут возникнуть в Ленском, Хангаласском, Олекминском районах. Оперативные группы находятся в Ленском, Амгинском и Алданском районах», — рассказал Лепчиков. Он добавил, что в оперативные группы входят не только силы МЧС, но и представители региональных ведомств, службы спасения, гидрологи и взрывники. «При возникновении заторов, готовы взрывать опасные участки для свободного прохождения воды», — сказал он. По словам Лепчикова, общий резерв взрывчатки составляет порядка 20 тонн. «При ухудшении ситуации, готовы наращивать запасы», — добавил он. Ранее сообщалось, что более 160 населенных пунктов в Якутии могут оказаться в зоне затопления паводковыми водами в этом году. Кроме того, планируется создать более 260 пунктов временного размещения общей вместимостью 27 743 человека.