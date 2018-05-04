Росгеология проведет геологическую съемку курильского острова Парамушир

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 4 мая. / ТАСС /. АО «Дальневосточное ПГО» (входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) в новом полевом сезоне проведет геологическую съемку курильского острова Парамушир. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росгеологии.

"В полевой сезон 2018 года, который начнется в мае и продлится по октябрь, специалисты выполнят комплекс геолого-съемочных работ на острове, направленных на выявление целого ряда полезных ископаемых, в том числе золота. Работы будут выполняться как на суше, так и в акватории острова", — пояснила ТАСС представитель пресс-центра «Дальневосточного ПГО» Елена Боярчук.

По ее словам, специалистам предстоит выявить закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, факторы и критерии их прогнозирования, уточнить границы известных и вновь выделенных минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение месторождений, локализовать и оценить прогнозные ресурсы золота, меди, вольфрама и других полезных ископаемых.

Боярчук напомнила, что исследовательские работы на Парамушире начались в 2017 году, завершатся в 2019 году. Они проводятся в рамках контракта федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно— исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского».

Росгеология — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.