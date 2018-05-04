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Жительница Владивостока едва не лишилась имущества в салоне красоты за долги
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Жительница Владивостока едва не лишилась имущества в салоне красоты за долги 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Хозяйка одного из владивостокских салонов красоты едва не рассталась с частью оборудования, не заплатив вовремя налоги и сборы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов.
Должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Но по истечении пяти дней, в течение которых она должна была добровольно исполнить требования исполнительного документа, задолженность гражданкой С. погашена не была.
Работниками отдела судебных приставов по Советскому району Владивостокского городского округа был наложен арест на имущество, находящееся в салоне красоты.
На следующий день гражданка С. погасила сумму долга в размере 104 тысячи рублей, а также исполнительский сбор в размере семи тысяч рублей.
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