Как устроена одна из самых суровых тюрем России «Черный дельфин» 

Во всем мире российские тюрьмы считаются чуть ли не самыми суровыми. А одна тюрьма особенно знаменита строгим режимом и заключенными, которых там содержат.
Колония особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин» находится на границе с Казахстаном, в городе Соль-Илецк. Согласно документальному фильму National Geographic, в тюрьме содержатся самые опасные преступники страны — серийные убийцы, каннибалы и террористы. Один из охранников сказал съемочной группе, что единственный способ сбежать отсюда — умереть.
Источник: Business Insider
Свое неофициальное название «Черный дельфин» тюрьма получила благодаря статуе перед входом, сделанной заключенными. На самом деле колония называется «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области».
В тюрьме находятся 700 заключенных, среди которых каннибалы, серийные убийцы и маньяки, террористы.
В общей сложности эти преступники убили около 3500 человек. В среднем это по пять убийств на заключенного.
В «Черном дельфине» содержатся пожизненно осужденные. На фотографии: Владимир Николаев сидит за каннибализм.
Николаев убил человека во время пьяной драки, затем оттащил его в ванную, где разрубил тело на части.
Некоторые части он съел, остальное отдал другу, чья жена приготовила мясо и подала семье на ужин. Николаев — один из самых известных убийц в России.
Преступники находятся под круглосуточным видеонаблюдением.
Заключенные отделены от дверей и окон массивными стальными решетками, камера представляет собой клетку в клетке.
Двое заключенных делят 5 квадратных метров камеры.
Каждые 15 минут охранники делают обход.
Когда осужденные выходят из камеры, они должны идти, сильно нагнувшись, с руками за спиной.
При переходе в другой корпус или при выходе на прогулку заключенным надевают повязку на глаза, чтобы они не могли запомнить план тюрьмы.
Физические упражнения — блуждание из одного угла в другой. Тюремного двора для прогулок в «Черном дельфине» нет.
Пока заключенные на прогулке, в камерах устраивают обыск — ищут контрабанду или свидетельства подготовки побега.
Столовой в тюрьме тоже нет.
Осужденные едят прямо в камерах.
Кормят супом и хлебом.
Из тюрьмы «Черный дельфин» не удавалось сбежать никому.