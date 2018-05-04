Как устроена одна из самых суровых тюрем России «Черный дельфин»

Во всем мире российские тюрьмы считаются чуть ли не самыми суровыми. А одна тюрьма особенно знаменита строгим режимом и заключенными, которых там содержат.

Колония особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин» находится на границе с Казахстаном , в городе Соль-Илецк . Согласно документальному фильму National Geographic, в тюрьме содержатся самые опасные преступники страны — серийные убийцы, каннибалы и террористы. Один из охранников сказал съемочной группе, что единственный способ сбежать отсюда — умереть.

Источник: Business Insider

Свое неофициальное название «Черный дельфин» тюрьма получила благодаря статуе перед входом, сделанной заключенными. На самом деле колония называется «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области ».

В тюрьме находятся 700 заключенных, среди которых каннибалы, серийные убийцы и маньяки, террористы.

В общей сложности эти преступники убили около 3500 человек. В среднем это по пять убийств на заключенного.

В «Черном дельфине» содержатся пожизненно осужденные. На фотографии: Владимир Николаев сидит за каннибализм.

Николаев убил человека во время пьяной драки, затем оттащил его в ванную, где разрубил тело на части.

Некоторые части он съел, остальное отдал другу, чья жена приготовила мясо и подала семье на ужин. Николаев — один из самых известных убийц в России

Преступники находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Заключенные отделены от дверей и окон массивными стальными решетками, камера представляет собой клетку в клетке.

Двое заключенных делят 5 квадратных метров камеры.

Каждые 15 минут охранники делают обход.

Когда осужденные выходят из камеры, они должны идти, сильно нагнувшись, с руками за спиной.

При переходе в другой корпус или при выходе на прогулку заключенным надевают повязку на глаза, чтобы они не могли запомнить план тюрьмы.

Физические упражнения — блуждание из одного угла в другой. Тюремного двора для прогулок в «Черном дельфине» нет.

Пока заключенные на прогулке, в камерах устраивают обыск — ищут контрабанду или свидетельства подготовки побега.

Столовой в тюрьме тоже нет.

Осужденные едят прямо в камерах.

Кормят супом и хлебом.

Из тюрьмы «Черный дельфин» не удавалось сбежать никому.