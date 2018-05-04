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Создание «зеленого щита» в верховьях Янцзы
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Создание «зеленого щита» в верховьях Янцзы 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь
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