Создание «зеленого щита» в верховьях Янцзы

Чэнду , 3 мая / Синьхуа / — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай /, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь

Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь

Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь

Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь

Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь

Чэнду, 3 мая /Синьхуа/ — В течение последних лет в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, которая служит важной водоохранной зоной в верховьях реки Янцзы, реализуется серия экологических проектов и программ, включая проектные лесопосадки, лесонасаждения в «коридоре» Янцзы, восстановление экологии степей. Цель принимаемых мер — ускорить создание надежного «зеленого щита» в верхнем течении Янцзы, увеличить до 2020 года площадь лесного покрова на 2 млн га и довести коэффициент лесистости до 40 проц. Фотографии Синьхуа/Сюэ Юйбинь