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Строительство мегамоста «Намкхоне» на китайско-лаосской железной дороге
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Строительство мегамоста «Намкхоне» на китайско-лаосской железной дороге 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь
Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь
Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь
Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь
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