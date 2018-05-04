Строительство мегамоста «Намкхоне» на китайско-лаосской железной дороге

Вьентьян , 3 мая / Синьхуа / — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь

Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь

Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь

Вьентьян, 3 мая /Синьхуа/ — Мегамост «Намкхоне» — самый длинный мост на строящейся китайско-лаосской железной дороге. Он имеет 230 опор и протяженность около 7506 м. Китайско-лаосская железная дорога выступает важным звеном сотрудничества КНР и Лаоса в рамках инициативы «Пояс и путь». Более 60 проц 414-километровой магистрали, которая свяжет погранпереход Мохань-Ботен с лаосской столицей Вьентьяном, образуют мосты и тоннели. Расчетная скорость движения поездов — 160 км/ч, срок строительства — 5 лет. Фотографии Синьхуа/Лю Айлунь