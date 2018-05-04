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Церемония запечатывания аньхуаского черного чая в пекинском парке «Бадачу»
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Церемония запечатывания аньхуаского черного чая в пекинском парке «Бадачу» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Традиционная церемония запечатывания аньхуаского черного чая прошла сегодня на территории монастыря «Сянцзесы» в пекинском парке «Бадачу». Так начался 6-дневный 17-й Бадачуский фестиваль садово-парковой и чайной культуры и Неделя культуры аньхуаского черного чая. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Традиционная церемония запечатывания аньхуаского черного чая прошла сегодня на территории монастыря «Сянцзесы» в пекинском парке «Бадачу». Так начался 6-дневный 17-й Бадачуский фестиваль садово-парковой и чайной культуры и Неделя культуры аньхуаского черного чая. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Традиционная церемония запечатывания аньхуаского черного чая прошла сегодня на территории монастыря «Сянцзесы» в пекинском парке «Бадачу». Так начался 6-дневный 17-й Бадачуский фестиваль садово-парковой и чайной культуры и Неделя культуры аньхуаского черного чая. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Традиционная церемония запечатывания аньхуаского черного чая прошла сегодня на территории монастыря «Сянцзесы» в пекинском парке «Бадачу». Так начался 6-дневный 17-й Бадачуский фестиваль садово-парковой и чайной культуры и Неделя культуры аньхуаского черного чая. Фотографии Синьхуа/Ли Цзюньдун
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