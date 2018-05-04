Власти Омской области ищут глав трех министерств 

Глава Омской области продолжает разбираться во вверенном ему наследстве и формировать свою команду. Как стало известно после нескольких крупных отставок, власти региона объявили конкурс среди желающих возглавить министерство промышленности и транспорта, министерство строительства и ЖКК и министерства природных ресурсов. Напомним, о грядущих переменах Александр Бурков сообщил еще в конце апреля во время встречи с президентом Владимиром Путиным. При этом, по мнению врио губернатора, очень высока активность среди молодежи: «Думаю, мы найдем достойных людей. В конкурсе могут принимать участие профессионалы — представители любых политических сил, которые хотят работать во благо региона», — подчеркнул Александр Бурков.
Для тех, кто будет претендовать на пост министра природных ресурсов, есть отдельное требование — наличие четырех лет стажа на госслужбе РФ или стажа работы по специальности или не менее четырех лет стажа работы на руководящих должностях. К тому же кандидатов будут оценивать тестированием на знание законодательства и самопрезентацией.
Подать документы на конкурс можно до 25 мая.
Фото: omskportal.ru.