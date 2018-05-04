Дайджест российских СМИ — 4 мая

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Что и требовалось отказать — Банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков — Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Однако самому клиенту никто не сообщает его статус. В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках. Если клиент в списке, то отказы будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый.

— Честное самозанятое — Минфин предлагает работающим в тени самим определять себе налоги — У Минфина новый набор идей о том, как вывести миллионы самозанятых россиян из тени. В противовес замыслам Минэкономики по введению трансакционного налога с операций таких граждан и не дожидаясь окончания изысканий Минюста по определению их юридического статуса финансовое ведомство предложило свой вариант. Это работа самозанятых «на доверии» — без регистрации и онлайн-касс, с минимальным налогом 3% или 6% и через мобильное приложение. Слабое место новаций — отсутствие понимания того, кто будет платить за пенсии и лечение самозанятых, — ради успеха легализации ведомство предлагает не брать с них фиксированные страховые взносы.

— Предмет особой годности — Спор России и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на международный уровень — Конфликт России и Украины вокруг поддержания летной годности самолетов обостряется. Как выяснил «Ъ», Киев привлек Международную организацию гражданской авиации (ICAO) к спору о том, может ли РФ без участия украинского концерна «Антонов» продлевать эксплуатацию самолетов «Ан», в том числе «Русланов». Украина говорит об угрозе безопасности полетов, Москва обвиняет Киев в проволочках и завышении цен. Но несмотря на четыре года жесткого конфликта, авиационные связи между странами сохраняются, вынуждая искать схемы взаимодействия.

— Бизнесмена отследили по GPS — Покупка трекеров для курьеров может обернуться уголовным делом — Столичный Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева, который купил в Китае GPS-трекеры для своих курьеров. Приборы предполагалось использовать с ведома сотрудников, но следователи увидели в действиях предпринимателя признаки преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). В конце апреля Генпрокуратура признала, что эта норма УК нуждается в корректировке.

— Десять первых по маркам — Правительство утвердило группы товаров для обязательной маркировки — Правительство утвердило модель системы маркировки и перечень товаров, для которых она станет обязательной с 2019 года. В Минпромторге, который координирует проект, говорят, что введение маркировки не отразится на стоимости товаров и повысит эффективность бизнеса. Более того, участники табачного и обувного рынка (входят в десятку групп из перечня правительства) сами стали инициаторами маркировки. Мнения представителей различных отраслей разделились: одни считают, что это защитит интересы потребителей и снизит уровень контрафакта, другие не видят острой необходимости в маркировке.

— Без документов и с искусственным интеллектом — ЦСР представил проект тотальной цифровизации госуправления — Перевод всех госуслуг в цифровую форму, создание новой экосистемы цифровых госсервисов вместо интеграции уже существующих, единая система идентификации и система «цифрового двойника» физлица, а также человеконезависимые юридически значимые решения и отдельная вертикаль чиновников, ответственных за реализацию проекта, — это основные предложения экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) в докладе «Государство как платформа». В отличие от многих предложений ЦСР эту концепцию, видимо, ждут масштабные дискуссии: «цифровая революция» в государстве привлекает очень многих.

— Рост экономики облегчил зоне евро долговую нагрузку — Мониторинг мировой экономики — Темпы роста экономик стран зоны евро в 2017 году оказались самыми высокими за десять лет, составив 2,4%, сообщили вчера в Еврокомиссии (ЕК). Согласно весеннему прогнозу ЕК, в этом году прирост замедлится до 2,3%, в 2019-м — до 2%. По словам еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московиси, основными драйверами роста стали инвестиции и улучшение ситуации в мировой торговле, поддержавшее спрос на экспорт из Евросоюза. В ЕК прогнозируют, что вслед за улучшением ситуации в экономике уровень безработицы в этом году снизится до 8,4%, в 2019-м — до 7,9% (9,1% в 2017 году).

— Осталось скрестить мячи — Как Владимир Путин и Джанни Инфантино принимали экзамен по футбольной подготовке — В четверг президент Владимир Путин обсудил на сочинском стадионе «Фишт» готовность России принять чемпионат мира по футболу. О том, как про эту готовность ему рассказывали российские чиновники, что об этом думает президент FIFA Джанни Инфантино, а также почему в теме футбола едва не возникла политика, — специальный корреспондент «Ъ» Иван Сафронов.

— Игорь Баринов стал почти незаменим — Агентство по делам национальностей почувствовало кадровый голод — У главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова остался только один из трех заместителей. Всего же в ФАДН сегодня более 20% свободных мест, утверждают источники «Ъ». На последней коллегии агентства, претендовавшего на получение министерского статуса, его работу критиковал заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Эксперты не видят у ФАДН «перспектив на вырост».

— Власть советующих — Президенту предстоит решить, чья помощь ему понадобится — После инаугурации Владимира Путина предстоит формирование нового состава администрации президента (АП). Смениться может, в частности, состав помощников и советников главы государства, срок трудового контракта которых привязан к сроку полномочий президента. Собеседники «Ъ» говорят, что переназначение после двух лет работы может не получить советник главы государства, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко. Он комментировать «Ъ» свои кадровые перспективы отказался. Президент сам решает, «как будет выстроена администрация», сказал «Ъ» советник Михаил Федотов, напомнив, что в 2012 году получил переназначение к концу мая.

— Россия потеряла в Сирии первый СУ-30СМ — Точная причина не установлена, предварительной военные назвали попадание птицы в двигатель — В четверг истребитель Су-30СМ потерпел крушение в акватории Средиземного моря сразу после взлета с авиабазы Хмеймим, откуда направлялся на патрулирование прибрежной зоны. Оба пилота погибли. Предварительной причиной первой потери СУ-30СМ в Сирии в ведомстве назвали попадание птицы в один из двигателей. Установить точную причину ЧП предстоит специальной комиссии, которая изучит обломки самолета и его бортовой самописец.

— Мосгорсуд не нашел предпринимательства в деле Сергея Хачатурова — Бывший вице-президент «Росгосстраха» оставлен под арестом — Защита бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова намерена обжаловать решение Мосгорсуда, в четверг признавшего обоснованным арест бизнесмена. По мнению адвокатов, настаивающих на отсутствии самого события преступления, в ходе заседания не было дано и должной оценки тому обстоятельству, что инкриминируемое господину Хачатурову деяние — якобы имевшее место хищение акций ПАО «Росгосстрах» при передаче активов страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому по закону не предусматривает содержания в СИЗО. Тем временем оставлен в силе и домашний арест, назначенный предполагаемой сообщнице господина Хачатурова — экс-акционеру Росгосстрах-банка Надежде Клепальской.

— Депортацию в Россию меняют на убежище в Канаде — Осужденная в Центральной Америке семья российских бизнесменов получила защиту в Конгрессе США — После вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище.

— Уже не ETA — Бывшие террористы поборются за независимость Страны Басков легальными методами — Террористическая группировка ETA, с 1959 года добивавшаяся отделения Страны Басков от Испании и от рук которой за это время погибли 853 человека, объявила о самороспуске. Ее руководители попросили прощения у тех, «кому причинили много боли», и заявили о прекращении «политической деятельности». Между тем опрошенные «Ъ» эксперты предупреждают: борьба с терроризмом в Испании не окончена, а многие экс-члены группировки продолжат заниматься политикой, присоединившись к радикальным партиям или создав новые.

— Места для препятствования президенту — Турецкая оппозиция намерена противостоять Реджепу Тайипу Эрдогану в парламенте — Правящая в Турции Партия справедливости и развития выдвинула президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана своим кандидатом на досрочных президентских выборах 24 июня. В его победе не сомневается никто — максимальным успехом кандидата от оппозиции может стать выход во второй тур. Не имея возможности отобрать у «сильной руки» Турции президентское кресло, оппозиция полна решимости добиться успеха на парламентских выборах, которые пройдут одновременно с президентскими. Четыре партии намерены объединиться в избирательный блок, чтобы получить максимальное число мандатов и противостоять решениям президента в парламенте.

— Китай подкрепил свои права ракетами — На спорных островах размещены новейшие системы вооружений — Китай разместил на спорных рифах архипелага Спратли Южно-Китайского моря противокорабельные крылатые ракеты. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на информацию спецслужб США. По их данным, китайские YJ-12B смогут поражать цели на расстоянии до 295 морских миль. Два года назад Гаагский арбитраж признал все претензии Китая на острова и рифы Южно-Китайского моря незаконными, но с тех пор китайское военное присутствие в регионе только увеличилось. Против территориальных претензий Пекина активно выступает Вашингтон, однако пока ему удалось добиться немногого.

— Ливанцы подадут по два голоса — В стране опасаются, что предстоящие выборы в парламент приведут к еще большему хаосу — В Ливане в воскресенье состоятся первые за девять лет парламентские выборы. Они пройдут по новому закону, родившемуся в результате многомесячных баталий между разными политическими силами. Однако многие опасаются, что вместо выхода страны из перманентного политического кризиса новый закон приведет к еще большему хаосу. Дополнительный драматизм ситуации придает неблагоприятный международный контекст: за влияние в стране борются Иран и Саудовская Аравия, Ливан чуть было не превратился в плацдарм террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и живет в ожидании новой войны с Израилем.

— Газ — двести — «Газпром» может поставить рекорд экспорта — «Газпром» поставил очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье в апреле, воспользовавшись проблемами других поставщиков — Норвегии и Алжира, а также крайне низким уровнем запасов газа в хранилищах Европы после холодной зимы. Набранный темп позволяет «Газпрому» впервые в истории выйти на экспорт 200 млрд кубометров газа в Европу по итогам года. Помешать этому могут приход значительных объемов сжиженного газа на европейский рынок и возможный рост цен на газ, что может привести к вытеснению его углем в генерации.

— Ритейлеров просят об умеренности — Поставщики жалуются на внезапные рекордные заказы от сетей — Производители продуктов жалуются, что торговые сети выставляют сверхнормативные заказы без предупреждения. В ряде случаев требуемые объемы превышают средний уровень поставок в десятки раз. Из-за этого производители не успевают выполнить заказ в срок, что грозит штрафами от ритейлеров.

— Онлайн-казино оплатили кинопоказ — Количество пиратских копий фильмов продолжает расти — Защита интеллектуальной собственности в России остается на неудовлетворительном уровне, следует из ежегодного отчета Торгового представительства США. Среди основных проблем называются количество контрафакта, непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, неэффективность борьбы с пиратством. В частности, продолжает расти число пиратских экранных копий фильмов российского происхождения — с 63 в 2016 году до 78 в 2017-м.

— Банк России поделился сомнительным — ЦБ впервые опубликовал данные по операциям вывода и обналичивания средств — ЦБ решил предать гласности объемы и структуру сомнительных операций для более эффективной борьбы с ними. До сих пор регулятор обменивался с участниками рынка этой информацией в закрытом режиме, однако публичность придаст оперативность выявлению и пресечению таких операций, уверены в ЦБ. Согласно первой публикации этих данных, за 2017 год объем выявленных сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами, составил 422 млрд руб., из которых более 75% пришлось на обналичивание денежных средств.

— «Статус» меняет руководство — Регистратор хочет сохранить акционеров — В одной из крупнейших российских регистраторских компаний — «Статусе» — спустя всего восемь месяцев после назначения вновь меняется руководитель. Гендиректор регистратора Алексей Свиридов покидает компанию, его место займет нынешний коммерческий директор «Статуса» Людмила Миронова. По информации «Ъ», поводом к увольнению гендиректора стал нерешенный вопрос о собственности. По версии самого господина Свиридова, причиной стало его желание продолжить карьеру на госслужбе.

— Электронная непроходимость — Граждане не стремятся лично подавать заявления о переводе пенсионных накоплений — В начале 2018 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) резко снизили привлечение новых клиентов. После того как канал подачи заявлений через удостоверяющие центры (УЦ) был перекрыт, фондам приходится принимать заявления на перевод пенсионных накоплений в «бумаге». Это неудобно ни НПФ, ни гражданам. Однако альтернативный электронный канал — через портал госуслуг — до сих пор не заработал в промышленном масштабе.

— Теперь трубы не хватает — Ввод новой генерации в Крыму опять перенесен — Запуск Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму опять переносят на полгода — с мая-июня на октябрь-ноябрь. Задержки ввода уже не связаны с поставками газовых турбин: теперь сроки сорвали местные «Крымэнерго» и «Черноморнефтегаз», не согласовавшие с регуляторами электросетевую и газовую инфраструктуру. Срыв сроков создает риск того, что Крым в начале осенне-зимнего сезона столкнется с традиционным дефицитом энергии, из-за которого на полуострове зимой приходится вводить графики отключения потребителей.

— Батальоны просят угля — Военные построят ветку Кызыл—Курагино для ТЭПК Руслана Байсарова — Минобороны может получить контракт на строительство железной дороги Элегест—Кызыл—Курагино (410 км), инвестиции в которую оцениваются в 192,4 млрд руб. Железнодорожные войска в прошлом году достроили обход Украины длиной 137 км по заказу ОАО РЖД, и, по данным «Ъ», этот опыт в правительстве сочли успешным. Ветка Кызыл—Курагино нужна для вывоза угля с Элегестского месторождения в Туве, проект по концессии реализуют Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК) Руслана Байсарова, УК «Лидер» и ОАО РЖД. Рентабельность заказа для Минобороны составит около 5%, полагают эксперты.

— Верфи начнут борьбу за ядерный заправщик — Судостроители ждут крупного заказа от «Атомфлота» — Как выяснил «Ъ», российские верфи начали борьбу за получение заказа на новое спецсудно для обслуживания атомных ледоколов «Атомфлота». По данным собеседников «Ъ» в отрасли, вероятным претендентом является входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийский завод, который уже получил техзадание и запрос на технологию строительства «ядерного заправщика». Но на заказ, который на рынке оценивают не менее чем в 10 млрд руб., могут претендовать и другие верфи. Не исключен и вариант заказа двух таких судов: в этом случае второе будет построено под нужды Минобороны.

— Девелоперы выручили больше положенного — Им помогло новое правило отчетности — Крупнейшие девелоперы — «Эталон» и группа ЛСР, чьи акции торгуются на бирже, по итогам 2017 года показали дополнительные доходы в 12-20 млрд руб. Эта стало возможным из-за нового стандарта отчетности, обязывающего учитывать выручку от продажи квартир в период ее поступления, а не через два-три года, как раньше. Объем учитываемых денег зависит от темпов строительства, что, по мнению аналитиков, будет стимулировать девелоперов возводить жилые дома быстрее.

— inDriver откроет Америку — Агрегатор такси из Якутии начал зарубежную экспансию — Сибирский агрегатор такси inDriver, недавно вышедший на московский рынок, начал международную экспансию с Мексики, где его главным конкурентом станет Uber. inDriver планирует инвестировать в международное развитие около $30 млн в течение года. Стратегия выхода на рынки развивающихся стран с невысоким средним чеком может помочь продемонстрировать растущие объемы поездок потенциальным инвесторам, считают эксперты.

— Таблетки покатились в онлайн — Интернет-торговля лекарствами может быть вскоре легализована — Минэкономики проводит публичное обсуждение проекта указа правительства РФ, без которого невозможно принятие закона о дистанционной торговле безрецептурными препаратами. Чиновники предлагают исключить лекарства из перечня видов продукции, свободная реализация которых запрещена. Сами же представители аптечных сетей считают, что онлайн-торговля лекарствами не принесет дополнительной прибыли.

— Беспилотные автомобили готовят к испытаниям — Тестирование новой технологии могут легализовать — Минпромторг вместе с другими регуляторами и участниками рынка разрабатывает документы, которые могут легализовать испытания беспилотных автомобилей. На законодательные изменения в этой сфере рассчитывает в том числе «Яндекс», в котором сетуют, что отсутствие испытаний технологически отбросит Россию от остального мира. Сейчас беспилотные автомобили испытывают только под контролем водителя.

— Клиники вписываются в «Медквадрат» — Рынок медицинских сетей консолидируется — Медицинская сеть «Медскан» экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова объединяется с московскими многопрофильными клиниками «Медквадрат». Оба игрока рассчитывают, что их суммарная выручка уже к концу 2018 года увеличится более чем в два раза, до 1,5 млрд руб., что позволит войти в число 15 крупнейших российских частных клиник. Но объединенной компании едва ли удастся добиться этого без привлечения инвестора, сомневаются конкуренты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Налоги скачают в бюджет — Российские власти не первый год пытаются найти способ вывести из тени людей, работающих на самих себя. Очередная попытка — создать для них особый налоговый режим. Это будет налог в 3% или 6% от профессионального дохода, который можно платить через мобильное приложение и без всякой отчетности, рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

— Современные вооружения обойдутся армии более чем в 1 трлн рублей — Оклады военным проиндексированы впервые с 2012 года — В этом году на серийное производство вооружений для Минобороны будет выделено 1,05 трлн руб. — примерно столько, сколько и в прошлом.

— Оппозиция отметит инаугурацию Путина протестными акциями — Мероприятие сторонников Навального снова не согласовано с властями — В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Алексей Навальный намерен провести в Москве 5 мая массовую акцию «Путин нам не царь». Для его сторонников это будет пятая акция в центре Москвы за последний год, все они не были согласованы с властями.

— ЦИК требует учитывать «мобильных» избирателей при нарезке избирательных участков — Там, где их пришло слишком много, участки предлагают разукрупнить — Председатель Центризбиркома Элла Памфилова потребовала от региональных избиркомов учитывать миграцию избирателей при подготовке предложений о разукрупнении участковых комиссий. Необходимо обратить особое внимание на участки, где наблюдался особенно массовый приток избирателей, — вполне вероятно, что именно в этих местах следует предусмотреть дополнительные участки, чтобы голосование не носило аврального характера, настаивает председатель ЦИК. Она вспомнила, что одним из таких оказался УИК № 145 Москвы, расположенный в здании Центрального телеграфа, где голосовала сама Памфилова.

— Нефтяной сектор Венесуэлы разваливается на глазах — Китай и Россия денег больше не дают, требуют защитить своих сотрудников от насилия — Когда генерал-майор Национальной гвардии Мануэль Кеведо возглавил министерство нефти и энергетики Венесуэлы и нефтяную госкомпанию PDVSA в ноябре 2017 г., он обещал увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в день и искоренить коррупцию. Но спустя полгода она сократилась на 23%, или 450 000 баррелей в день, воровство увеличилось, менеджеры массово покидают PDVSA, а ее работники призывают Кеведо уйти. С ними согласны союзники Венесуэлы — Россия и Китай. А пока еще работающие в стране западные компании, такие как Total и Chevron, нервничают все сильнее.

— ЦБ впервые раскрыл структуру сомнительных операций — Больше половины незаконно обналичили физлица — Центробанк впервые раскрыл структуру сомнительных операций. За 2017 г. банки провели их на 422 млрд руб. Сомнительные операции регулятор делит на три вида: вывод денег за рубеж, обналичивание и подготовительный «транзит».

— «Газпром» рассчитывает вновь установить рекорд по экспорту газа — Поставки российского газа в Европу вырастут третий год подряд — «Газпром» уверен, что поставки газа в дальнее зарубежье в 2018 г. будут выше показателя прошлого года, сообщил «Ведомостям» зампред правления компании Александр Медведев. Называть конкретные цифры он не стал. «Насколько больше поставим в этом году по сравнению с 2017 г. — точно сказать пока сложно, — объясняет Медведев. — Но рекорд будет. Все предпосылки для этого есть». В частности, по состоянию на конец апреля компания поставляла в Европу около 550–580 млн куб. м газа в сутки, указывает Медведев. «Еще недавно это были нормальные объемы поставки для зимы, — указывает собеседник „Ведомостей“. — А теперь мы в апреле столько экспортируем».

— HeadHunter не защитил в суде свою базу резюме — hh.ru проиграл иск к рекрутинговому сервису «Робот Вера» — Мосгорсуд отклонил иск владельца портала hh.ru к «Стафори», которой принадлежит сервис автоматизации рекрутинга «Робот Вера» (robotvera.com), сообщил представитель Мосгорсуда и подтвердили представители тяжущихся сторон.

— Китайский конкурент Apple намерен привлечь $10 млрд — Размещение Xiaomi может стать крупнейшим IPO за четыре года — Китайский производитель смартфонов Xiaomi опубликовал проспект размещения акций на Гонконгской бирже. По данным Bloomberg, Xiaomi планирует привлечь $10 млрд, а вся компания может быть оценена в $100 млрд Это может быть крупнейшим IPO за последние четыре года — с момента выхода на биржу гиганта Alibaba Group.

— «Камаз» возвращается к докризисной прибыли — За год она выросла в 5 раз за счет роста рынка и продаж более дорогих автомобилей — Чистая прибыль «Камаза» по МСФО выросла в 5,3 раза до 3,5 млрд руб., выручка — почти на 18% до 156 млрд, показатель EBITDA — в 1,7 раза до 10,8 млрд, сообщила компания в отчете. «Были реализованы мероприятия по снижению издержек, повышению производительности труда, по импортозамещению автокомпонентов, повышению эффективности управления финансовыми ресурсами», — перечисляется в сообщении.

— Сбербанк резко снижает ставки по крупным потребительским кредитам — Необеспеченные кредиты от 1 млн рублей для клиентов «с улицы» подешевеют на 2-8 процентных пунктов — Сбербанк с 3 мая изменил базовые ставки потребительских кредитов без обеспечения. Теперь стоимость такого кредита будет зависеть от его размера — чем больше сумма, тем меньше ставка. Ранее ставки Сбербанка по потребкредитам привязывались к сумме займа только в рамках отдельных акций.

— Как заработать на запертой комнате — Интерес публики к квестам привлек в эту нишу множество предпринимателей — В одном из районов Сиэтла, Беллтауне, сотни людей каждую неделю платят по $30 за то, чтобы их заперли в жутковатой комнате, которая обставлена в викторианском стиле и подготовлена для спиритического сеанса. У посетителей всего час на то, чтобы выбраться из этого помещения, — они разгадывают загадки, ищут подсказки и пытаются узнать последнюю волю недавно почившего профессора Файерстоуна. Это квест «запертая комната», одно из самых популярных сейчас развлечений в США.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Большое сердце мужчины — Путь к сердцу «слабого пола» через желудок — это миф — Так сложилось, что когда речь заходит о мужском здоровье, главное внимание уделяется сексуальной активности. И экспертами выступают урологи, андрологи. А предстательную железу даже именуют «вторым сердцем». Но недаром в работе конгресса «Мужское здоровье», который прошел в Сочи, участвовали кардиологи, представители других специальностей. В частности, с одним из докладов на форуме выступил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

— Правила улета — За что по новым правилам можно получить штраф в столичном аэропорту? — Вступили в силу новые правила поведения пассажиров в аэропортах, расположенных на территории Подмосковья. Они были приняты постановлением правительства области, а инициатором их появления стали сотрудники аэропорта Шереметьево, которых поддержали коллеги из Домодедова и Жуковского.

— Метр пошел в рост — Недвижимость в дорогих регионах начала повышаться в цене — Минстрой пересмотрел среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения. Приказ министерства публикует «Российская газета».

— В ЗАГС не пойдем — МФЦ начнут выдавать документы о рождении и смерти граждан — Министерство юстиции России подготовило проект нового регламента работы ЗАГСов. Главное новшество — оформить свидетельства о рождении и смерти можно будет через многофункциональные центры.

— Мяч в игре — Владимир Путин рассказал об ожиданиях от сборной России на ЧМ-2018 — Россия готова к чемпионату мира по футболу, рада гостям и открыта для общения. Нужно позаботиться о каждом болельщике, исключить бюрократические проволочки при медобслуживании и сделать комфортным перемещение между городами. Об этом заявил глава государства на заседании набсовета оргкомитета «Россия-2018» в Сочи. От нашей сборной он ожидает волевой и бескомпромиссный футбол.

— Деньги идут за туристами — Бюджет доплатит за отдыхающих — Минфин разработал поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов о субсидировании туроператоров, направляющих туристические потоки внутрь страны. В ведомстве «РГ» сообщили, что уже в этом году на поддержку бизнеса будет выделено 320 миллионов рублей.

— Остались без клиентов — Букмекеров внесут в «черный список» — Букмекерские конторы и компании, организующие лотереи, онлайн-казино и нарушающие при этом закон, попадут в «черные списки». Их также лишат денег.

— Время вернуть величие — Дмитрий Медведев обсудил благоустройство Новгородской области — В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который рассказал о том, как ведется благоустройство Великого Новгорода.

— Минфин предложил ввести специальный налоговый режим для самозанятых — Минфин раскрыл подробности режима налогообложения для самозанятых (репетиторов, нянь, уборщиков, водителей и т.д.), который может заработать в пилотном режиме со следующего года.

— Сорок дней боли — Патриарх Кирилл в Кемерово почтил память жертв «Зимней вишни» — В Знаменском кафедральном соборе столицы Кузбасса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил панихиду по жертвам трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». В Кемерово его Святейшество прибыл на сороковой день после страшного пожара, который унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Перед тем как совершить службу в главном соборе региона, предстоятель отправился на место трагедии.

— Жить дольше — Россияне стали реже умирать от болезней, на которых Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах, и чаще от редких болезней и неустановленных причин. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном аналитиками РАНХиГС.

— «Кинжал» вынут — На параде 9 Мая впервые покажут новейший ракетный комплекс — В авиационной составляющей Парада Победы 9 мая в Москве впервые примут участие истребители МиГ-31К, оснащенные новейшим ракетным комплексом «Кинжал». Об этом в четверг на селекторном совещании рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

— Курс рубля привел на дачу — Россияне проведут отпуска за городом вместо заграницы — Спрос на аренду дач по сравнению с прошлым годом увеличился на 8 процентов. Этому способствовал рост курса валют, из-за которого часть россиян решила переориентироваться с заграницы на загородный отдых на родине.

— Хотел сбежать — Бывшего страховщика оставили в СИЗО — Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате.

— Сотрудничал с разведкой — Норвежцу Фруде Бергу продлили арест — Лефортовский суд продлил на три месяца срок ареста гражданина Норвегии Фруде Берга, которого обвиняют в шпионаже.

— Плати или работай — Неработающим предложили самим отчислять деньги на пенсию и лечение — Россияне, которые не являются официальными безработными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не имеют постоянного места работы, должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и ОМС. С такой идеей выступил депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

— Взлет не удался — Военные выясняют причину гибели летчиков — Специальная комиссия Министерства обороны РФ выяснит причины авиакатастрофы российского военного истребителя в Средиземном море. Необходимые для этого специалисты уже вылетели в Сирию.

— От Вечного огня — к полям боев — Росгвардейцы пройдут по дорогам войны — Всероссийский автопробег с 3 по 6 мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — такую масштабную акцию организовала Росгвардия сразу во всех своих восьми округах от Пскова до Владивостока. В пробеге участвуют 40 патрульных автомобилей вневедомственной охраны, специальных подразделений Росгвардии и филиалов ФГУП «Охрана» Росгвардии.

— Игра со смертью — СКР ходатайствует об аресте школьника, обвиняемого в убийстве студентки — В четверг Следственный комитет по Москве попросил Кунцевский суд столицы арестовать пятнадцатилетнего подростка, убившего на юго-востоке Москвы молодую девушку. Сам школьник рассказал правоохранителям, что пытался воспроизвести сюжет компьютерной игры.

— Домой под конвоем — Интерпол вернул беглого тренера — Майские праздники встретил на родине, в России, гражданин, называющий себя тренером по боевым искусствам. Этот человек в прошлом занимался разбойными нападениями. Сейчас его в наручниках вернули домой сотрудники Интерпола из Таиланда.

— Глаз да глаз — Шлем виртуальной реальности предскажет риск слепоты — Российские ученые вместе со специалистами из НИИ глазных болезней РАН создали шлем виртуальной реальности, способный выявить глаукому на ранней стадии заболевания. Из-за нее каждую минуту на планете слепнет один человек. И если с катарактой во всем мире успешно справляются хирургической заменой хрусталика, то глаукома — заболевание, которое при отсутствии лечения приводит к необратимым последствиям. Его наступление можно только приостановить в случае своевременной диагностики.

— Жизнь на кончиках ее пальцев — Герой «РГ» академик Галина Савельева стала Героем Труда — Известный всему миру акушер-гинеколог, академик РАН Галина Савельева стала третьим российским врачом, которому присвоено звание Герой Труда.

— В Европе стало опасно — Германия назначила уполномоченного по борьбе с антисемитизмом — В четверг в Германии приступил к работе уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Его назначение на специально созданную в кабинете Меркель должность вновь подтвердило масштабы проблемы, которую не хотят замечать большинство европейских политиков.

— Память в евроформате — Как относятся к героям и жертвам войны большинство обычных граждан и некоторые чиновники Чехии — Суббота, ясный апрельский день. На склоне невысокого горного хребта, покрытого вековым лесом, собралась довольно внушительная группа людей. Жители крохотного чешского городка Кленчи-под-Черховем, прилепившегося к холму прямо у границы с Германией, пришли, чтобы почтить память погибших здесь семьдесят три года назад советских солдат.

— После погрома — Французские власти ищут зачинщиков первомайских столкновений — Париж постепенно приходит в себя после бурных событий минувшего Первомая, когда на востоке столицы, от площади Бастилии до вокзала Аустерлиц, радикалы из антиглобалистского движения «Черный блок» и присоединившиеся к ним леваки устроили настоящую вакханалию.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — К Марксу отнеслись с безразличием — По данным ВЦИОМа, 66% граждан не помнят идеи марксизма — Имя Карла Маркса знает 98% россиян. Однако уточнить, кто это, могут далеко не все, следует из данных опроса ВЦИОМа к 200-летию немецкого философа, с результатами которого ознакомились «Известия». 54% опрошенных не читали труды Карла Маркса, 66% не вспомнили ни одной из основных идей его учения. Еще 16% граждан о марксизме не слышали вовсе. Эксперты отмечают, что в массовом сознании учение Карла Маркса сегодня основательно подзабыто, однако его имя всё еще широко представлено в названиях российских населенных пунктов и улиц.

— Долгое расставание — Руководство СНГ так и не получило от Украины запрос на расторжение договоров — Несмотря на многочисленные заявления Киева, Украина официально до сих пор не прислала письменное уведомление о намерении выйти из состава СНГ. Об этом «Известиям» сообщил постоянный представитель РФ при СНГ Андрей Шведов. По его словам, если киевские власти действительно запустят процедуру выхода, на это уйдет не меньше года. Впрочем, существует и сценарий «ускоренного развода». Для этого Украина должна провести консультации со всеми участниками организации и заручиться их согласием.

— Истребитель отыщут роботы — Минобороны задействует беспилотные подводные аппараты для поиска и подъема потерпевшего катастрофу в Сирии Су-30СМ — Российский ВМФ готовит операцию по обследованию и подъему со дна обломков истребителя Су-30СМ, упавшего в море у побережья Сирии. Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве, сейчас определяются необходимые для решения этой задачи силы и средства. Это будут корабли из состава Черноморского флота (ЧФ). В работах предполагается задействовать водолазов и подводные беспилотники.

— Код доступа — Обязательная маркировка товаров не пропустит контрафакт и поддержит производство — Правительство утвердило список товаров, которые с 2019 года будут маркировать в обязательном порядке. Это позволит снизить долю нелегальной продукции в легкой промышленности, которая оценивается Минпромторгом в 35%. Более того, идентификация продукции создаст дополнительные возможности для отечественного бизнеса, отметили в аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова. Эксперты, опрошенные «Известиями», также считают, что система маркировки позволит российским компаниями нарастить собственное производство.

— Семьи ответят за трудных детей — Правительство предлагает актуализировать законодательство о работе с трудными подростками — Комиссии по делам несовершеннолетних обяжут сообщать в полицию о семьях, где на детей «оказывают отрицательное влияние»: жестоко обращаются, склоняют к суициду, вовлекают в преступления. А в спецшколах для подростков с общественно опасным поведением могут ограничить пользование мобильными телефонами и интернетом. Таким образом правительство намерено актуализировать законодательство, направленное на работу с трудными детьми: поправки в законы «Об основах системы профилактики безнадзорности» и «Об образовании» готовятся к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. Инициативу уже поддержали ФСИН, МВД, Минтруд, Минздрав, Минюст и Генпрокуратура. Эксперты полагают, что документ нуждается в доработке в части мер ресоциализации и реабилитации трудных подростков.

— «Мы против размахивания санкционной „дубиной“ — Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов — о мирном договоре с Японией, совместных интересах с КНР, а также антироссийской риторике Канберры — 7 мая в России пройдет инаугурация переизбранного на новый срок президента РФ Владимира Путина, с которой формально стартует и новый внешнеполитический цикл страны. О том, какие задачи, цели и проблемы России, несколько лет назад утвердившей „поворот на Восток“ в своей внешней политике, придется решать на азиатском направлении, в интервью „Известиям“ рассказал курирующий обширный регион Азии заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

— На госслужбу позовут молодежь — Минтруд планирует, что каждый пятый принятый на работу служащий попадет в чиновники сразу со студенческой скамьи — В этом году министерства и ведомства будут активно нанимать на работу молодых специалистов, и не меньше 20% от чиновников-новичков должны быть выпускниками вузов. Для решения этой задачи Минтруд предлагает госорганам проводить дни открытых дверей, приглашать молодежь на стажировки и сформировать кадровый резерв. Все эти советы будут оформлены в рекомендации для ведомств. Молодежь позволит оптимизировать затраты бюджета на госаппарат и обеспечит власть свежими идеями, полагают эксперты.

— Беременных и женщин с детьми предлагают не отправлять в колонии — Минюст готовит послабление для нарушительниц УК, совершивших преступления небольшой тяжести — Для матерей с детьми до 14 лет и беременных женщин, совершивших преступления небольшой тяжести, готовят послабления. Их предлагают не отправлять в исправительные колонии, а лишение свободы заменить на более мягкое наказание. Эту инициативу, закрепленную в правительственной нацстратегии, прорабатывает Минюст. Ее поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова. По словам юристов, женщины, как правило, совершают кражи и преступления, связанные с оборотом наркотиков.

— Полтора триллиона на счастливую жизнь — Эксперты ВШЭ и ЦСР предложили меры для выполнения поручений президента — Для выполнения поручений президента, данных по итогам послания Федеральному собранию, необходимо увеличить расходы на соцподдержку, образование и здравоохранение на 1,56 трлн рублей (1,7% ВВП) к 2024 году. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ об улучшении качества человеческого капитала под редакцией ректора Ярослава Кузьминова и директора института соцполитики НИУ ВШЭ, руководителя направления „Человеческий капитал“ ЦСР Лилии Овчаровой (есть у „Известий“). Часть предложений легла в основу Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года, подготовленной ЦСР, следует из доклада. Эксперты предлагают создать новую систему пособий для бедных семей с детьми, повысить пенсионный возраст и изменить систему финансирования здравоохранения.

— Праздничный патруль — Сотрудники правоохранительных органов будут следить за порядком и консультировать приезжих по-английски — Пешеходные улицы столицы и парк „Зарядье“ 9 Мая будет патрулировать туристическая полиция. Это специальное подразделение по охране общественного порядка, которое не только обеспечивает безопасность, но и помогает гостям города не заблудиться. Также к Дню Победы в Москве будет организована круглосуточная охрана монументов воинской славы, памятников и мест захоронений погибших в Великой Отечественной войне.

— Помеха для врага — Новейшие российские комплексы РЭБ ослепят вражеские самолеты-радары и даже спутники — Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) получили многофункциональную станцию-трансформер. Мобильные комплексы „Дивноморье“ подавляют локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников. Станция также создает мощные помехи для „летающих радаров“ — Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR. В зависимости от цели система выбирает тип помех и метод их постановки, поэтому в войсках она получила прозвище „станция-трансформер“. По мнению экспертов, новинка выведет российские войска РЭБ на новый технологический уровень.

— ГИБДД поделится правами — В МФЦ будут выдавать водительские удостоверения и ставить автомобили на учет — Получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину можно будет через многофункциональные центры госуслуг. Этот вопрос прорабатывается по поручению правительства, рассказали „Известиям“ в МВД и подтвердили в Минэкономразвития и Минпромторге. Уже в конце года пилотный проект запустят в Татарстане. По действующему законодательству права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить. По словам экспертов, нововведение облегчит процедуру получения документов и сократит очереди.

— Курильщиков вылечат за полгода — Врачей вооружили клиническими рекомендациями по избавлению пациентов от никотиновой зависимости — Грамотное лечение от никотиновой зависимости россиянам сможет назначить каждый терапевт, психиатр, нарколог и пульмонолог. Они будут руководствоваться клиническими рекомендациями Минздрава по терапии синдрома зависимости от табака и синдрома отмены табака. Методика позволяет вылечить пациентов за полгода (в тяжелых случаях за год). Пока что в стране более 30 млн курильщиков, и появление рекомендаций для широкого круга врачей позволит охватить значительное число пациентов, отмечают эксперты.

— В России впервые пересадили вместо гортани часть толстой кишки — Хирурги создали трансплантат, в котором роль голосовых связок досталась клапану кишечника — Российские хирурги нашли замену голосовым протезам для онкобольных, переживших удаление гортани. Ее начали восстанавливать, используя фрагмент кишечника самого пациента. Первая в стране операция прошла успешно. Новый метод позволит повысить качество жизни пациентов, которым сегодня приходится регулярно менять протезы, и сэкономить более полумиллиарда бюджетных рублей в год.