Парк Победы ждут «Чистые игры». Экопроект готовит омская молодёжь

Организаторы проектов «Чистые игры» и фестиваля «Лес победы» Андрей Гурковский и Антон Панькин, а также руководитель «Омской Арт-резиденции» Анна Косьяненко рассказали, что запланировали в Омске 26 мая 2018 года самый масштабный субботник с раздельным сбором мусора под брендом всероссийских «Чистых игр».

Как выбрали

«Почему же Парк Победы? Удивительное место в центре города, которое можно назвать лесом. И это место в какой-то степени бесхозно. Есть мемориальная часть парка, и есть часть парка лесная, которую когда-то высаживали, ведь всё это рукотворное, но, к сожалению, парк обветшал и сейчас требуется реконструкция, насколько это возможно, силами общественности. В планах — выделить экспериментальный участок. По согласию с администрацией уберём старые поваленные деревья, высадим цветы, деревья, травы», — рассказал Антон Панькин.

В прошлом году «Чистые игры» проводились впервые на «Зелёном острове», 218 человек приняли участие. Было собрано 800 мешков мусора — по предположительным подсчётам, 6 тонн. В этом году будет ограниченное количество участников, максимум — 500 человек. Пройдя регистрацию, участники в день мероприятия подходят к стойке, где выдают бейджи, подробную карту местности с указанным мусором. Задача игр — не просто собрать мусор, сдать его волонтёрам, которые зафиксируют количество, но ещё и выполнить определённые задания.

В «Чистых играх» три номинации: общая, детская, взрослая. Для победителей готовят набор призов от омских брендов Skuratov, «ПростоШапка», а генеральным спонсоров второй год будет «Газпромнефть-ОНПЗ».

Также организаторы объявили сбор средств для создания экологической тропы. Участок оценили в 50 000 рублей, но собрано пока только 11 200 рублей.

В Омске есть энтузиасты

После игровой части планируется лекционная — «Лес победы». Задача организаторов: подключить как можно больше омичей к экологической работе. По словам Анны Косьяненко, сначала приходит понимание, осознание проблемы, а после этого люди уже начинают делать что-то в своём дворе, помогать городу.

Одим из соорганизаторов проекта является Артём Мельников, который давно ведет историю с мобильным приёмом вторсырья и весь мусор, собранный на субботнике, будет распределяться раздельно. Очень важно донести хотя бы до участников экологической акции донести мысль, что есть возможность найти контейнеры для любого мусора, которых по городу становится все больше и больше.

Антон Панькин также добавил, что в Омске сейчас ощущается волна позитива, целью которой является подхватить инициативность и возродить город-сад. Самое время садить деревья!