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Гроза оставила австралийцев без экстренной помощи
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Гроза оставила австралийцев без экстренной помощи 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Утром в пятницу жители Австралии лишились возможности вызвать экстренную помощь, позвонив на специальный номер 000.
По предварительным данным, причиной такого положения дел стала гроза. В колодец кабельной связи ударила молния. Сейчас на объекте рядом с городом Ориндж, находящимся примерно в 250 километрах к западу от Сиднея, работает аварийная бригада.
Власти призвали людей в случае возникновения ситуаций, угрожающих их жизни, звонить в полицию.
Как отмечает ТАСС, спасательные службы штатов имеют собственные номера, но австралийцы в трудные минуты жизни вспоминают цифры 000.
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