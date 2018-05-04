Гроза оставила австралийцев без экстренной помощи

Утром в пятницу жители Австралии лишились возможности вызвать экстренную помощь, позвонив на специальный номер 000.

По предварительным данным, причиной такого положения дел стала гроза. В колодец кабельной связи ударила молния. Сейчас на объекте рядом с городом Ориндж, находящимся примерно в 250 километрах к западу от Сиднея , работает аварийная бригада.

Власти призвали людей в случае возникновения ситуаций, угрожающих их жизни, звонить в полицию.