Гроза оставила австралийцев без экстренной помощи 

Утром в пятницу жители Австралии лишились возможности вызвать экстренную помощь, позвонив на специальный номер 000.
По предварительным данным, причиной такого положения дел стала гроза. В колодец кабельной связи ударила молния. Сейчас на объекте рядом с городом Ориндж, находящимся примерно в 250 километрах к западу от Сиднея, работает аварийная бригада.
Власти призвали людей в случае возникновения ситуаций, угрожающих их жизни, звонить в полицию.
Как отмечает ТАСС, спасательные службы штатов имеют собственные номера, но австралийцы в трудные минуты жизни вспоминают цифры 000.