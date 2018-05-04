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СМИ: Германия планирует реформу вооруженных сил
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СМИ: Германия планирует реформу вооруженных сил 

Российская Газета 21 минуту назад
Газета Süddeutsche Zeitung узнала о планах министр обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен провести реформу Бундесвера. В распоряжении издания оказался подготовленный ведомством проект документа по развитию вооруженных сил (ВС) страны, передает ТАСС.
Параметры изменений пока прорабатываются, однако уже известно, что ВС будут адаптированы для отражения новых угроз, в том числе в области кибербезопасности. Как отмечается в документе, «потенциальные агрессоры прибегают к диверсиям, дезинформации, пропаганде и нападают таким образом на свободу немецкого народа». Также планируется улучшить материальное снабжение войск. Ранее чиновники минобороны не раз высказывали озабоченность в связи с дефицитом обмундирования в армии.
В конце апреля министерство потребовало дополнительно 12 миллиардов евро до 2021 года для модернизации ВС.
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