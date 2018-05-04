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Госдеп заморозил финансирование «Белых касок»
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Госдеп заморозил финансирование «Белых касок» 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Госдепартамент Соединенных Штатов заморозил финансирование действующей в Сирии организации так называемых «Белых касок», сообщает телеканал CBS.
По данным телеканала, доля США в финансировании «белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в «последние недели» и находится «под пересмотром», передает РИА «Новости».
Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае «остановить процесс».
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