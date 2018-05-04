ЕС планирует создать объединенные вооруженные силы

Председатель Европарламента заявил о необходимости формирования армии ЕС . Антонио Таяни считает, что это позволит сохранить экономическое и политическое объединение государств, сообщил сайт «Парламентская газета».

Сегодня в ЕС есть 28 армий, скоро их будет 27, и все они делают более или менее одно и то же. Можно сэкономить значительные средства и одновременно стать активнее и сильнее на мировой арене, если сотрудничать лучше

— Антонио Таяни.

Он добавил, что необходимо пересмотреть решение, от которого Франция отказалась в 1954 году. Председатель также выразил опасения за культурную уникальность и социально-экономическую

устойчивость Европы.

В 2050 году в Африке предположительно будут проживать 2,5 млрд людей. Без стратегии ЕС в Европу приедут не сотни и тысячи мигрантов, как сегодня, а миллионы

— Антонио Таяни.

Чтобы не допустить подобной ситуации, Антонио Таяни предложил разработать «план Маршалла» для Африки.