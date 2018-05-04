Ещё
ЕС планирует создать объединенные вооруженные силы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС планирует создать объединенные вооруженные силы 

360tv.ru 1 час назад
Председатель Европарламента заявил о необходимости формирования армии ЕС. Антонио Таяни считает, что это позволит сохранить экономическое и политическое объединение государств, сообщил сайт «Парламентская газета».
Сегодня в ЕС есть 28 армий, скоро их будет 27, и все они делают более или менее одно и то же. Можно сэкономить значительные средства и одновременно стать активнее и сильнее на мировой арене, если сотрудничать лучше
— Антонио Таяни.
Он добавил, что необходимо пересмотреть решение, от которого Франция отказалась в 1954 году. Председатель также выразил опасения за культурную уникальность и  социально-экономическую
устойчивость Европы.
В 2050 году в Африке предположительно будут проживать 2,5 млрд людей. Без стратегии ЕС в Европу приедут не сотни и тысячи мигрантов, как сегодня, а миллионы
— Антонио Таяни.
Чтобы не допустить подобной ситуации, Антонио Таяни предложил разработать «план Маршалла» для Африки.
В Еврокомиссии предложили увеличить взносы на бюджет странам‐участницам ЕС после Brexit. Лондон ежегодно тратил на эти цели более 10 миллиардов евро.
360tv.ru: последние новости
Замглавы Новокузнецка лишилась должности из‐за отсутствия необходимого образования «Алиса» подскажет дорогу в автомобильном навигаторе «Яндекса» Камень за 800 долларов: житель Реутова стал охотником за метеоритами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу57
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога186
Певица погибла во время отдыха5
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение