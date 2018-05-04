Морские котики радуют выступлениями зрителей Приморского океанариума

Выступления морских котиков обновились в Приморском океанариуме, сообщает PRIMPRESS. Работавший на представлениях Зин отправился в отпуск, в экспозиции, а к его напарнице Чебе добавились новички Паша и Кнопа.