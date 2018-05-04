«Ехал бы отдельно»: Тимати оказался втянут в неприятную историю в аэропорту 

Популярный рэпер и бизнесмен Тимати снова стал объектом бурного обсуждения в социальных сетях, причиной которому послужила недавняя потасовка в аэропорту, спровоцированная его личными охранниками.
Кажется, что Тимати просто не может жить, не привлекая к себе повышенного внимания со стороны поклонников и хейтеров. Музыкант снова оказался втянутым в скандальную историю, которую спровоцировали его личные телохранители. Накануне ранним утром в одном из столичных аэропортов Тимати, видимо, решив быть ближе к народу, поехал к трапу самолета не на отдельном авто, как обычно делают звезды шоу-бизнеса, а на общем пассажирском автобусе.
Конечно, присутствие такой персоны среди обычных смертных не могло остаться незамеченным и один из пассажиров стал, якобы, проявлять к рэперу слишком повышенное внимание, на что тут же отреагировали охранники музыканта, ехавшие в общей массе людей вместе со своим патроном. В итоге завязалась драка. Тимати, по уверению очевидцев, просто стоял в стороне, наблюдая за происходящим, а его секьюрити тем временем довольно агрессивно вели себя с окружающими людьми.
В социальной сети о скандале высказались с нескрываемым разочарованием, ведь по сути его вполне можно было и избежать. «Опять прилюдный цирк… Ехал бы отдельно, раз такой неприкасаемый!» «Противно. Раз едешь со всем — имей уважение к другим. Должен был понимать, что без внимания не могло обойтись» «Не люблю Тимати. У него все на публику. Наигранность кругом» К слову, не только в сети рэпера упрекают в чрезмерной «наигранности». Актер Алексей Панин также счел недавнее поведение Тимати во время выборов президента «публичным цирком». *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!