«Ехал бы отдельно»: Тимати оказался втянут в неприятную историю в аэропорту

Популярный рэпер и бизнесмен Тимати снова стал объектом бурного обсуждения в социальных сетях, причиной которому послужила недавняя потасовка в аэропорту, спровоцированная его личными охранниками.

Кажется, что Тимати просто не может жить, не привлекая к себе повышенного внимания со стороны поклонников и хейтеров. Музыкант снова оказался втянутым в скандальную историю, которую спровоцировали его личные телохранители. Накануне ранним утром в одном из столичных аэропортов Тимати, видимо, решив быть ближе к народу, поехал к трапу самолета не на отдельном авто, как обычно делают звезды шоу-бизнеса, а на общем пассажирском автобусе.

Конечно, присутствие такой персоны среди обычных смертных не могло остаться незамеченным и один из пассажиров стал, якобы, проявлять к рэперу слишком повышенное внимание, на что тут же отреагировали охранники музыканта, ехавшие в общей массе людей вместе со своим патроном. В итоге завязалась драка. Тимати, по уверению очевидцев, просто стоял в стороне, наблюдая за происходящим, а его секьюрити тем временем довольно агрессивно вели себя с окружающими людьми.