Ещё
МИД: Россия и Аргентина работают над соглашением по антитеррору
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: Россия и Аргентина работают над соглашением по антитеррору 

Российская Газета 1 час назад
Россия рассчитывает подписать в конце текущего года с Аргентиной двустороннее межправительственное соглашение о борьбе с терроризмом. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел РФ Дмитрий Феоктистов.
По его словам, аргентинцы ранее уклонялись от разработки подобного документа. «У них нет практики заключения двусторонних соглашений по антитеррору, — пояснил дипломат. — Они ориентируются на работу на многосторонних площадках и на выполнение международных конвенций».
"Если аргентинская сторона будет так же (как российская) оперативно и эффективно работать, то возможность для подписания такого документа могла бы представиться в ходе предстоящего визита президента России (Владимира Путина) в Аргентину в конце ноября — начале декабря для участия в саммите «двадцатки», — сказал Феоктистов.
Встреча лидеров Группы двадцати, напоминает ТАСС, запланирована на 30 ноября — 1 декабря в Буэнос-Айресе.
Российская Газета: последние новости
Путин уволил замначальника ГУВД по Кубани Юрия Кузнецова США прекратили финансирование "Белых касок" На Северном Кавказе нашли золотоносную руду
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали38
Госдеп перестал платить «Белым каскам»7
Далай-лама рассказал о роли России в мире19
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию15
Путин провел массовые отставки569
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение