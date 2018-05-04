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Госдеп США приостановил финансирование «Белых касок» в Сирии
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Госдеп США приостановил финансирование «Белых касок» в Сирии 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Финансирование действующей в Сирии организации под названием «Белые каски» заморожено Госдепартаментом США. Об этом сообщил телеканал CBS.
Согласно сообщению, в финансировании так называемых «Белых касок» доля американской стороны оценивается почти в треть бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против сирийских властей.
По данным телеканала, поддержка «Белых касок» прекратилась в «последние недели». В настоящее момент финансирование находится «под пересмотром».
Уточняется, что в ближневосточном бюро Госдепа США до 15 апреля ожидали решение от Белого дома о продолжении финансирования так называемых «Белых касок». Однако ведомство было вынуждено «остановить процесс».
Организация «Белые каски» известна своими постановочными видео в Сети, где ее сотрудники якобы спасают людей из-под завалов. Также в интернете появлялись ролики, где участники группы наносят «пострадавшим» грим и диктуют слова, которые необходимо сказать на камеру.
Местные жители рассказали о событиях во время сфальсифицированной химической атаки в сирийском городе Дума. Они стали невольными участниками спланированного «Белыми касками» маскарада.
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