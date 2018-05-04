«Белые каски» могут остаться без денег Госдепа

Госдепартамент США , финансовые вливания которого составляют до трети бюджета действующей в Сирии организации «Белые каски», стоящей за инсценировкой химической атаки в Думе , может прекратить своё денежное участие в этом проекте.

Как выяснили журналисты американского телеканала CBS , в последние недели финансирование «Белых касок» из Вашингтона прекратилось, и сейчас руководство США раздумывает над целесообразностью дальнейшего сотрудничества.

Согласно материалу CBS, ближневосточное бюро Госдепартамента должно было ещё в середине апреля получить от администрации США подтверждение дальнейшего финансирования «Белых касок», а в случае его отсутствия — прекратить поддержку организации, пишет РИА Новости

Напомним, в конце апреля представители России и Сирии в ОЗХО организовали специальный брифинг, посвященный инсценировке НПО «Белые каски» химической атаки на мирных жителей в городе Дума, ставшей поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, на которую пригласили 17 свидетелей тех событий.

Приглашённые свидетели опровергли факт такой атаки и рассказали, что все документальные свидетельства были сфабрикованы.

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