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«Белые каски» могут остаться без денег Госдепа
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«Белые каски» могут остаться без денег Госдепа 

Свободная пресса 12 минут назад
Фото: 360tv.ru
Госдепартамент США, финансовые вливания которого составляют до трети бюджета действующей в Сирии организации «Белые каски», стоящей за инсценировкой химической атаки в Думе, может прекратить своё денежное участие в этом проекте.
Как выяснили журналисты американского телеканала CBS, в последние недели финансирование «Белых касок» из Вашингтона прекратилось, и сейчас руководство США раздумывает над целесообразностью дальнейшего сотрудничества.
Согласно материалу CBS, ближневосточное бюро Госдепартамента должно было ещё в середине апреля получить от администрации США подтверждение дальнейшего финансирования «Белых касок», а в случае его отсутствия — прекратить поддержку организации, пишет РИА Новости.
Напомним, в конце апреля представители России и Сирии в ОЗХО организовали специальный брифинг, посвященный инсценировке НПО «Белые каски» химической атаки на мирных жителей в городе Дума, ставшей поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, на которую пригласили 17 свидетелей тех событий.
Приглашённые свидетели опровергли факт такой атаки и рассказали, что все документальные свидетельства были сфабрикованы.
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