СМИ: госдеп заморозил финансирование «Белых касок» в Сирии 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации так называемых «Белых касок», сообщает телеканал CBS.
По данным телеканала, доля США в финансировании «белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в «последние недели» и находится «под пересмотром».
Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае «остановить процесс».
Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее называла деятельность организации «Белые каски» еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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