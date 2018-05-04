США прекратили финансирование «Белых касок» 

Неправительственная организация (НПО) «Белые каски» перестала получать деньги от госдепартамента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
Бюджет НПО, как отмечает канал, на треть состоял из средств, выделяемых Вашингтоном. Теперь, по данным CBS, «Белые каски» «не получают никакого финансирования со стороны США». В то же время госдеп по-прежнему рассматривает вопрос предоставления поддержки этой организации, уточняет телеканал.
"Белые каски" неоднократно заявляли, что сирийская авиация наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, данная организация была среди тех, кто сообщал о применении 7 апреля в городе Дума химического оружия. В МИД России эти утверждения назвали информационным вбросом.