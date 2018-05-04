Когда хабаровчанин Иван Евсеев впервые увидел фильм «Сын полка» по одноимённой повести Валентина Катаева, он воскликнул: «Так это же про меня!» Великая Отечественная война для Вани, который к тому времени успел закончить только второй класс, началась с первых её часов.
— Наша семья жила в городе Сортавала, что в Республике Карелия, буквально на границе с Финляндией, — рассказал Иван Фёдорович ИА «Хабаровский край сегодня». — Из нашего дома даже была видна пограничная вышка. 22 июня 1941 года запомнил на всю жизнь. Был прекрасный солнечный день, я вышел на улицу и увидел большую колонну солдат. Обычно они с песнями шли, а тут гробовая тишина. Я бросился к дому: «Мама, смотри сколько солдат!».
В тот же день началась эвакуация. Отец Вани сразу был призван в действующую армию. А мальчик вместе с матерью, сёстрами и братьями течение двух недель двигались к Ленинграду. Под городом Питкяранте вместе с воинскими частями попали в окружение, из которого выйти уже не удалось.
— В том бою наши потеряли много людей, — продолжает Евсеев. — Моим сёстрам удалось каким-то образом скрыться в лесу. Старшая — Вера потом оказалась на фронте медсестрой, дошла от Ленинграда до Вены. Даша была эвакуирована на Урал. С любимыми сестрёнками я потом встретился только в 1948 году. Они считали, что я погиб.
Но Ваня не погиб. Он вместе с мамой и двумя братьями попали в плен и на целых три года оказались в концлагере «Заячье озеро», который базировался в Финляндии, на полуострове Ханка.
— Нельзя терять Родину: потеряв её, ты теряешь всё, — убеждён Иван Федорович. — Ещё в плену я понял, что если ты физически слаб, то в неволе не выживешь. Ведь посмотрите, как нас кормили. Утром давали кипяток, на обед какой-то жидкий суп, на ужин — опять суп или картошку. Мы на свой страх и риск ходили собирать ягоды и грибы, ловили маленьких рыбёшек в Балтийском море и тут же их сырыми ели. Главное, чтобы часовой не видел, иначе пощады не жди. Мама наша как раз от побоев умерла в августе 1942-го: даже не знаю, где она похоронена. Брата Лёню (ему уже было лет 14) заставляли батрачить на финских хозяев, те его кормили лучше. Многие финны вовсе не хотели этой войны и относились к русским нормально. Один из местных солдат мне даже финку на память подарил.
Финский концлагерь в Петрозаводске
Довелось Евсееву столкнуться и с предателями Родины. Как-то детей под конвоем повели на реку мыться. Вдруг идёт человек в немецкой форме и говорит… по-русски. Дети к нему: «Дяденька, вы русский?». А тот испугался и убежал.
— В 1944 году советские войска начали масштабные наступления. Был хорошо слышен шум боёв, — вспоминает Иван Евсеев. — Мы кричали: «Ура! Наши идут!»
В конце сентября 1944 году теперь уже бывших пленных отправили в Ленинград. Оттуда братья Евсеевы вернулись в Сортавалу и не узнали родные места. Там, где стоял их дом, чистое поле.
— Младшего брата отдали в детский дом, старшего — призвали в армию, — продолжает Иван Фёдорович. А куда же мне податься? Уж очень я рвался на фронт в надежде встретить отца. Тогда ещё не знал, что папа погиб, защищая Ленинград. Забрёл в одну из частей, встретился, как потом выяснилось, с полковником Решетнёвым, начальником штаба дивизии, рассказал, кто я такой, откуда и попросился служить. Тот вызывает командира роты связи: «Принимай пополнение».
Так Евсеев, которому от роду было всего 13 лет, стал «сыном полка» 262-й отдельной роты связи Карельского фронта. Был определён в телеграфно-строительный взвод.
— Очень благодарен, что Красная Армия меня приютила, — говорит он. — А ведь по стране таких мальчишек, как я, были тысячи. Меня полностью поставили на довольствие. Даже махорку давали. Но я её у бойцов на сахар менял (улыбается). Так и не закурил.
Но недолго рота базировалась в Сортавале. В апреле по тревоге бойцов отправили в Ленинград. Все думали, что дальнейший путь следования будет германский фронт. А получилось совсем в другом направлении — на Дальний Восток, где в составе 1-го Дальневосточного фронта сын полка принимал участие в боевых действиях против Японии. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» — поётся в известной песне. Иван Фёдорович потерял на той войне целых одиннадцать близких людей. Но жизнь продолжалась. Благо, остались братья и сёстры. Естественно, после окончания войны надо было учиться. Помимо средней школы, Евсеев успел изучить шоферское дело, затем освоил игру на трубе и других инструментах и срочную службу проходил в качестве музыканта военного оркестра на Кольском полуострове. Затем Иван Фёдорович поступил в военное училище в Тбилиси, по окончании которого служил в погранвойсках в Калининграде, а затем на Дальнем Востоке в качестве офицера. Демобилизовался Евсеев в звании майора, а поскольку супруга Галина была родом из Хабаровска, сюда семья и переехала жить. Целых 44 года Иван Фёдорович преподавал в ХабИИЖТе (ныне университет путей сообщения), который до этого с отличием окончил. Кстати, он и сейчас в строю — является завлабораторией одной из кафедр и возглавляет Совет ветеранов «железки». Евсеев, которому сейчас уже далеко за восемьдесят, по-прежнему бодр, подтянут, охотно делится своим богатым жизненным опытом с молодёжью.