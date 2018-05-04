«Сын полка» по Катаеву — это про меня

Когда хабаровчанин Иван Евсеев впервые увидел фильм «Сын полка» по одноимённой повести Валентина Катаева , он воскликнул: «Так это же про меня!» Великая Отечественная война для Вани, который к тому времени успел закончить только второй класс, началась с первых её часов.

— Наша семья жила в городе Сортавала, что в Республике Карелия , буквально на границе с Финляндией , — рассказал Иван Фёдорович ИА « Хабаровский край сегодня». — Из нашего дома даже была видна пограничная вышка. 22 июня 1941 года запомнил на всю жизнь. Был прекрасный солнечный день, я вышел на улицу и увидел большую колонну солдат. Обычно они с песнями шли, а тут гробовая тишина. Я бросился к дому: «Мама, смотри сколько солдат!».

В тот же день началась эвакуация. Отец Вани сразу был призван в действующую армию. А мальчик вместе с матерью, сёстрами и братьями течение двух недель двигались к Ленинграду . Под городом Питкяранте вместе с воинскими частями попали в окружение, из которого выйти уже не удалось.

— В том бою наши потеряли много людей, — продолжает Евсеев. — Моим сёстрам удалось каким-то образом скрыться в лесу. Старшая — Вера потом оказалась на фронте медсестрой, дошла от Ленинграда до Вены . Даша была эвакуирована на Урал. С любимыми сестрёнками я потом встретился только в 1948 году. Они считали, что я погиб.

Но Ваня не погиб. Он вместе с мамой и двумя братьями попали в плен и на целых три года оказались в концлагере «Заячье озеро», который базировался в Финляндии, на полуострове Ханка

— Нельзя терять Родину: потеряв её, ты теряешь всё, — убеждён Иван Федорович. — Ещё в плену я понял, что если ты физически слаб, то в неволе не выживешь. Ведь посмотрите, как нас кормили. Утром давали кипяток, на обед какой-то жидкий суп, на ужин — опять суп или картошку. Мы на свой страх и риск ходили собирать ягоды и грибы, ловили маленьких рыбёшек в Балтийском море и тут же их сырыми ели. Главное, чтобы часовой не видел, иначе пощады не жди. Мама наша как раз от побоев умерла в августе 1942-го: даже не знаю, где она похоронена. Брата Лёню (ему уже было лет 14) заставляли батрачить на финских хозяев, те его кормили лучше. Многие финны вовсе не хотели этой войны и относились к русским нормально. Один из местных солдат мне даже финку на память подарил.

Финский концлагерь в Петрозаводске

Довелось Евсееву столкнуться и с предателями Родины. Как-то детей под конвоем повели на реку мыться. Вдруг идёт человек в немецкой форме и говорит… по-русски. Дети к нему: «Дяденька, вы русский?». А тот испугался и убежал.

— В 1944 году советские войска начали масштабные наступления. Был хорошо слышен шум боёв, — вспоминает Иван Евсеев. — Мы кричали: «Ура! Наши идут!»

В конце сентября 1944 году теперь уже бывших пленных отправили в Ленинград. Оттуда братья Евсеевы вернулись в Сортавалу и не узнали родные места. Там, где стоял их дом, чистое поле.

— Младшего брата отдали в детский дом, старшего — призвали в армию, — продолжает Иван Фёдорович. А куда же мне податься? Уж очень я рвался на фронт в надежде встретить отца. Тогда ещё не знал, что папа погиб, защищая Ленинград. Забрёл в одну из частей, встретился, как потом выяснилось, с полковником Решетнёвым, начальником штаба дивизии, рассказал, кто я такой, откуда и попросился служить. Тот вызывает командира роты связи: «Принимай пополнение».

Так Евсеев, которому от роду было всего 13 лет, стал «сыном полка» 262-й отдельной роты связи Карельского фронта. Был определён в телеграфно-строительный взвод.

— Очень благодарен, что Красная Армия меня приютила, — говорит он. — А ведь по стране таких мальчишек, как я, были тысячи. Меня полностью поставили на довольствие. Даже махорку давали. Но я её у бойцов на сахар менял (улыбается). Так и не закурил.