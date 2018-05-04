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В США преступники с помощью дронов пытались сорвать спецоперацию ФБР
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В США преступники с помощью дронов пытались сорвать спецоперацию ФБР 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Когда сотрудники ФБР заняли наблюдательный пункт с целью оценить обстановку, появилась «туча» маленьких дронов, которые на высокой скорости стали низко летать над агентами, чтобы помешать им. В результате сотрудники ФБР временно не могли ориентироваться в ситуации, уточнил Мэйзел.
Преступники также использовали беспилотники для слежки за действиями ФБР и делились видео с другими членами банды через YouTube, пишет Defense One.
По словам Мэйзела, преступники используют дроны для поиска и запугивания свидетелей, наблюдая за отделами правоохранительных органов, а также во время ограблений, в том числе крупных объектов. Злоумышленники задействуют беспилотники, чтобы найти недочеты в системе безопасности или узнать о передвижениях сотрудников охраны.
Устройствами также пользуются контрабандисты: например, они смогут вовремя узнать, если незаконный груз был обнаружен портовыми работниками и подать ложный сигнал тревоги, чтобы отвлечь от него внимание.
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