В США преступники с помощью дронов пытались сорвать спецоперацию ФБР

Когда сотрудники ФБР заняли наблюдательный пункт с целью оценить обстановку, появилась «туча» маленьких дронов, которые на высокой скорости стали низко летать над агентами, чтобы помешать им. В результате сотрудники ФБР временно не могли ориентироваться в ситуации, уточнил Мэйзел.

Преступники также использовали беспилотники для слежки за действиями ФБР и делились видео с другими членами банды через YouTube, пишет Defense One.

По словам Мэйзела, преступники используют дроны для поиска и запугивания свидетелей, наблюдая за отделами правоохранительных органов , а также во время ограблений, в том числе крупных объектов. Злоумышленники задействуют беспилотники, чтобы найти недочеты в системе безопасности или узнать о передвижениях сотрудников охраны.

Устройствами также пользуются контрабандисты: например, они смогут вовремя узнать, если незаконный груз был обнаружен портовыми работниками и подать ложный сигнал тревоги, чтобы отвлечь от него внимание.