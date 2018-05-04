В ЮАР золотодобывающие компании выплатят шахтерам компенсации

Крупные золотодобывающие компании, работающие в ЮАР , выплатят компенсации своим сотрудникам, заболевшим силикозом. Сколько получит каждый работник, ТАСС не сообщает, но известно, что общая сумма выплат составит 395 миллионов долларов.

Силикоз считается неизлечимым хроническим заболеванием, острая форма которого может привести к смерти. Страдают им те, кто долгое время вдыхает пыль, содержащую диоксид кремния.

Поэтому на предприятиях, где осуществляются работы с применением технологии пескоструйной обработки, используются вытяжная вентиляция, воздушные фильтры и души, а также индивидуальные респираторы.