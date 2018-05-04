Журналистика заканчивается там, где начинается селфи

Секретарь союза журналистов России Ашот Джазоян встретился в Хабаровске с журналистами ведущих СМИ Хабаровского края , студентами кафедры журналистики Тихоокеанского государственного университета и принял участие в заседании правления регионального Союза журналистов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ходе ряда встреч с хабаровскими журналистами Ашот Джазоян рассказал о перспективах развития, планах и проектах Союза журналистов России, о запланированных к 100-летию профессионального объединения мероприятиях, о задачах по укреплению социально-правового статуса Союза журналистов и журналистской солидарности, о планах по созданию рекомендаций для новых образовательных стандартов профильных факультетов. На заседании правления Союза журналистов Хабаровского края Ашот Джазоян сообщил о поступлении 49 заявлений на вступление в СЖР, все кандидатуры были единогласно одобрены. В ходе заседания были рассмотрены вопросы о подготовке конференции Cоюза журналистов Хабаровского края, о необходимости определения круга проблем, стоящих перед региональным профессиональным сообществом. Обсудили и возможность представления региона в федеральном информационном пространстве, чтобы новости Хабаровского края попадали в федеральную повестку. Секретарь Союза журналистов России отметил, что в современных сложных условиях как никогда нужна журналистская солидарность. Студенты Тихоокеанского государственного университета обсудили с гостем тренды российских медиа, перспективы развития и современное состояние журналистики в России.

— Новые технологии заставляют нас приобретать разные навыки, становиться универсальными журналистами. Это необходимо, чтобы выдерживать современный ритм. Тот, кто это поймет и будет заниматься, может стать хорошим профессионалом. Но технологии — это лишь средства, используя которые можно вернуться к тому, что действительно ценно в журналистике, — сказал Ашот Джазоян.

Секретарь Cоюза журналистов России напомнил студентам о важности социальной миссии журналистики, значимости человеческого измерения журналистских материалов, внимания к тем, кто живет и трудится рядом с нами. Он рассказал о мультимедийном проекте «Я живу в России», который объединил журналистов со всей страны. Его задача — рассказать о людях, об их простой и удивительной жизни. Студенты посмотрели несколько работ с предыдущих этапов конкурса и обсудили их с гостем. Ашот Джазоян выразил сожаление, что за 13 лет существования этого проекта ему ни разу не встречались работы из Хабаровского края и пригласил студентов-журналистов стать его участниками.

— Знаете, почему я решил показать «Я живу в России»? Я считаю, что журналистика заканчивается тогда, когда начинается селфи, — поделился своим мнением с аудиторией Ашот Джазоян. — Наша основная миссия — писать о людях, которые живут в нашей стране. Мы забываем об этом и стараемся больше показать себя. «Я живу в России» — это попытка вернуть в медиа простых людей. Будет здорово, если вы расскажете всей стране о своих земляках.

Авторы лучших работ получат приглашение на форум «Диалог культур». Это еще один проект Союза журналистов, где молодые журналисты со всего мира делятся опытом, ищут решение актуальных для медиасообщества проблем.

— Хотелось бы в этих проектах услышать ваш голос, — сказал Ашот Джазоян. — Вы можете стать частью большой истории. Все узнают, что происходит в Хабаровске и это появится в информационном поле России, край должен быть представлен в информационной среде России. А мы вас обязательно услышим и пригласим на фестиваль «Вся Россия» или другие мероприятия Союза журналистов.

Студентов-журналистов интересовали также проблемы свободы-зависимости СМИ, фейков и возможность конкуренции молодых журналистов с опытными. Секретарь Союза журналистов России подчеркнул важность журналистского образования и участия в проектах, которые помогают становиться профессионалами.