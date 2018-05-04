Ещё
«Фестиваль чистоты» стартует в Нижнем Новгороде 4 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фестиваль чистоты» стартует в Нижнем Новгороде 4 мая 

Newsroom24 16 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе городской администрации.
Согласно информации, в этот день более 300 молодых нижегородцев очистят территории в своих районах. При этом городской студенческий совет совместно со студенческими активами города приведет в порядок территорию парка Победы на Гребном канале.
Участие молодежи в благоустройстве приволжской столицы пройдет в рамках проекта «Волшебная крышечка».
Организаторами акции выступили городской студенческий совет совместно с районными советами молодежи города и благотворительным фондом «Здоровая жизнь».
Ранее сообщалось, что субботники стартовали на площадках, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».
Newsroom24: последние новости
Работы по гидроизоляции начаты на мосту через Кудьму в Нижегородской области ННГУ посетила делегация Республики Беларусь Нижегородская область обеспечена минеральными удобрениями на 108%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США124
Путин провел массовые отставки556
Чехия призналась в производстве «Новичка»150
МИД перечислил факты вранья Британии27
Лондон решил «подговорить» страны против РФ136
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение