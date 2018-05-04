«Фестиваль чистоты» стартует в Нижнем Новгороде 4 мая

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно информации, в этот день более 300 молодых нижегородцев очистят территории в своих районах. При этом городской студенческий совет совместно со студенческими активами города приведет в порядок территорию парка Победы на Гребном канале.

Участие молодежи в благоустройстве приволжской столицы пройдет в рамках проекта «Волшебная крышечка».

Организаторами акции выступили городской студенческий совет совместно с районными советами молодежи города и благотворительным фондом «Здоровая жизнь».

Ранее сообщалось, что субботники стартовали на площадках, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».