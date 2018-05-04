Хабаровский «Дендрарий» и питомники очистят от сухостоя

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел совещание о вопросах содержания и развития особо охраняемых природных территорий дальневосточной столицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», разговор шёл о благоустройстве и возможном использовании в качестве туристических или учебных объектов трёх памятников природы краевого значения — «Дендрария» и питомников имени Шуранова и имени Лукашова. Участки земли с зачастую уникальными деревьями, кустарниками и лианами сейчас не в лучшем состоянии, поэтому глава региона задал главный вопрос — какие есть проблемы, пути их решения и что может сделать правительство Хабаровского края для того, чтобы эти территории стали визитной карточкой региона.

— Мы активно развиваем въездной туризм и достигли в этом определённых успехов, к нам едут и на Шантарские острова, и посмотреть на древние петроглифы, и в этот список можно встроить «Дендрарий», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как отметил и.о директора Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства Александр Алексеенко , это возможно при небольших затратах на благоустройство — все сотрудники НИИ готовы проводить экскурсии, рассказывая о растущих в Дендрарии деревьях и кустарниках. С 2011 года на этой территории проведены довольно масштабные работы — отремонтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки и системы видеонаблюдения.

— Считаю нужным очистить «Дендрарий» от умирающих и упавших деревьев, — говорит сотрудник Восточного лесного хозяйства Сергей Бобовский. — То же самое нужно сделать и в питомнике имени Шуранова, но есть одно «но» — вопрос статуса территории. В постановлении правительства Хабаровского края записано «запрещается вырубка деревьев и кустарников», поэтому мы не сможем восстановить территорию, её заполонили сорные деревья и кусты. Изменить постановление, написать вместо этого «запрет вырубки плодовых деревьев и кустарников» — и можно начинать чистку. По этому же пути можно начать работать и в питомнике имени Лукашова.

Кроме того, в питомнике Шуранова нет пешеходных дорожек и по документу их нельзя проложить — статус особо охраняемой природной территории не позволяет, вблизи зелёной зоны отсутствуют парковочные места и потенциальным посетителям негде оставлять машины. Губернатор поручил подготовить и внести изменения в действующее постановление правительства края — но, как отметил заместитель председателя краевого правительства Александр Федосов , на это может уйти достаточно длительное время. Требуется согласование с прокуратурой и другими организациями, это обязательные процедуры и на них понадобится до трёх месяцев.

— Я много поездил по миру, много видел и однажды из американского Бостона меня три часа везли на машине, чтобы показать осенний лес, — рассказал Вячеслав Шпорт. — У них везде бетон, автострады, дома, парковки, для американцев найти кусочек настоящего леса — счастье, а я из окна в Комсомольске-на-Амуре такую картину видел каждый день. Давайте эту задачу решать, совместно с городом, можно и без средств федерального бюджета — мы не самый бедный в стране регион. Давайте поправим закон и займёмся, нам нужны хорошие парки, как местные достопримечательности, они помогают привлекать инвесторов — а это новые предприятия, рабочие места и налоги. Скоро в Хабаровск прилетит серьёзная делегация из Монголии , их стране нужен выход в морские порты и они станут выбирать — Хабаровский край, Приморский край или Республика Корея . У них там — пустыни и поля, а вот если им хороший ухоженный Дендрарий показать, рассказать про растущий здесь монгольский дуб… Знаете, каждая такая «фишка» может привлечь инвестиции.