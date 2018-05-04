Вот как живется в тюрьме Гондураса членам известных банд

Недавно власти Гондураса провели массовое переселение членов известных в стране криминальных группировок в новую тюрьму строгого режима. Шокированные СМИ опубликовали фотографии покинутых преступниками камер: они мало похожи на обычные места лишения свободы — скорее, напоминают маленькие уютные апартаменты. Посмотрите, в каких условиях беззаботно жили члены известных банд.

На прошлой неделе 773 заключенных перевели из старой переполненной тюрьмы Сан-Педро-Суле в городке Тамара недалеко от Тегусигальпы , столицы Гондураса, в новую тюрьму El Pozo 2 в городке Ла Това, что в департаменте Эль-Параисо. Покинутые арестантами комнаты сложно назвать камерами… Как вам такая плазма на 52 дюйма?

Вот такой тюремный уют создали себе члены знаменитой банды M-13.

В камерах была мебель и вся необходимая бытовая техника: кондиционер, миксер, кофемашина, холодильник с продуктами и многое другое.

В свободное время заключенные устраивали турниры по видеоиграм — например, играли в FIFA и GTA.

В тюрьме была специально оборудованная комната для свиданий: с большим зеркалом, приглушенным освещением и огромной кроватью. Это помещение местные называли «Камасутра». В приемные часы у заключенных здесь проходили интимные встречи с их женами и подругами. Но пользоваться такой комнатой отдыха могли лишь самые привилегированные члены банд.

Все арестанты этой тюрьмы — члены известных криминальных группировок Гондураса: Mara Salvatrucha (MS-13) и Barrio 18, конкурирующих между собой. Перевозку заключенных сопровождали сотрудники полиции под руководством президента Гондураса Хуана Орландо . На фото: зеркало в раме в форме цифры 18 (знак банды Barrio 18) и портреты покойных лидеров группировки.

Уровень преступности в Гондурасе самый высокий среди стран Центральной Америки. Более 17 тысяч человек содержатся в 30 гондурасских тюрьмах, где часто происходят бунты и побеги, а заключенные живут по собственным правилам.

После перевода в новую тюрьму сладкая жизнь для заключенных закончится (по крайней мере на время). Президент Гондураса Хуан Орландо в связи с этим заявил: «Мы будем продолжать препятствовать тому, чтобы тюрьмы превращались в центры организации и подготовки всех видов преступных деяний. Передача тех, кто содержался в Сан-Педро-Суле, свидетельствует о рождении новой реальности».