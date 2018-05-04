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На Аляске был замечен странный монстр в реке
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На Аляске был замечен странный монстр в реке 

13 Новостей.ru 59 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
На нашей планете иногда встречают различные виды животных или даже монстров, которые ранее были не известны человечеству или о них ходили только легенды. Необычное существо было замечено на Аляске и очевидцы сняли видео, чтобы показать свою находку в интернете. Изначально сотрудники службы по надзору и управлению за землями Аляски заметили в реке Чене какое-то движение, но списали всё на огромные глыбы льда, которые несёт по течению реки. Но присмотревшись, стало понятно, что это живое существо, которое извивается и имеет необычную форму. Стоит отметить, что ничего подобного в мире пока не найдено и таинственная «находка » наделала немало шума в научных кругах, ведь идентифицировать странное животное пока не удалось. Как удалось выяснить позднее, жители города уже замечали данное существо в воде, но не придавали значение тому, что видели, ведь издалека не понятно, что это неизвестное науке животное. Это далеко не единственное странное создание, которое водится в реках Аляски и науке ещё предстоит исследовать многие виды животных.
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