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Моргулов: Россия и Япония пока в самом начале пути к заключению мирного договора
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Моргулов: Россия и Япония пока в самом начале пути к заключению мирного договора 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Заключение мирного договора меду Россией и Японией предполагает комплексный подход, развитие отношений по многим направлениям, и этот путь еще предстоит пройти. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в опубликованном в пятницу интервью газете «Известия».
"Относительно перспектив заключения мирного договора могу сказать только одно — реальное продвижение в решении этого вопроса возможно в условиях комплексного развития российско-японских связей, формирования в них атмосферы подлинного взаимного доверия и партнерства. Пока мы лишь в самом начале этого пути", — сообщил Моргулов.
Дипломат также отметил, что в России озабочены укреплением японо-американского военно-политического союза и не намерены замалчивать эту тему.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курильской гряды: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность ряда островов. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Концепция Индо-Тихоокеанского региона
Реализация концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) несет угрозу фрагментации общего пространства и углубления имеющихся разделительных линий, заявил Моргулов.
По его словам, суть концепции Индо-Тихоокеанского региона состоит в присоединении других государств к альянсу авторов концепции — США, Японии, Австралии, Индии, — которое «должно быть санкционировано „великими демократиями“. „Очевидно, что такое прочтение ИТР несет новые угрозы фрагментации общего пространства и углубления имеющихся разделительных линий“, — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Моргулов также высказал сомнения в том, что блок ИТР будет функционировать на принципах равноправия. „Хотя работа по ее [концепции] содержательному наполнению авторами — США и Японией — только начата, но уже видно, что ее собираются не столько обсуждать, сколько навязывать и вряд ли хотят выстраивать региональный механизм на принципах равноправия и учета законных интересов всех игроков“, — отметил дипломат.
В ноябре 2017 года на полях Восточноазиатского саммита в Маниле прошла встреча лидеров США, Японии, Индии и Австралии. После этого администрация Белого Дома стала продвигать концепцию „свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона“. Эта идея была закреплена в таких американских документах, как „Стратегия национальной безопасности“ и „Стратегия национальной обороны“, в которых ИТР рассматривается как приоритетная цель американской внешней политики. В рамках такого блока планируется укреплять экономическое и политическое сотрудничество стран — участниц, а также взаимодействие в вопросах региональной безопасности.
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