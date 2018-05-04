Полиция допросила дочь президента Бразилии по делу о коррупции

Следователи подозревают, что Маристела была участницей схемы по отмыванию денег, главным бенефициаром которой является ее отец. Допрос, проходивший в отделении полиции международного аэропорта Сан-Паулу , длился более трех часов. Главным подозреваемым по открытому в прошлом году делу продолжает оставаться президент страны Мишел Темер.

Имя дочери появилось в материалах следствия после того, как топ-менеджеры корпорации J&F пошли на сделку с прокуратурой и рассказали о новых деталях коррупционных схем, подкрепив это рядом документов. На основании этого был сделан вывод о том, что Мишел Темер получал незаконные средства в виде оплаты ремонта жилья, в котором проживает Маристела. Другим участником, выступавшим связующим звеном между бизнесменами и чиновником, являлся давний и ближайший друг Темера, полковник в отставке Жоао Лима , с которым нынешний президент бок о бок прошел фактически всю свою политическую карьеру.

Полиция утверждает, что именно Лима получал наличные от бизнесменов в качестве платы за принимаемые Темером решения, а затем отмывал их, оплачивая ремонт в принадлежащем дочери Темера доме.

При этом Лима, вместе с другими людьми из ближайшего окружения Темера, был около месяца назад арестован по этому же делу. Но, проведя чуть более суток в задержании, решением судьи Федерального верховного суда Баррозу был выпущен на свободу по состоянию здоровья. Пресса, сулившая после этого скорую отставку Темера, причем уже в который раз, так и не дождалась каких-либо сенсационных новостей, и президент остался у руля.

Немногим ранее произошло другое событие скандального характера, все глубже втаптывающее в землю репутацию правительства Темера. Прокуратура выступила с обвинением в активной коррупции в адрес нынешнего министра сельского хозяйства Блайро Магги.

Это расследование относится к 2009 году, когда Магги был губернатором штата Мату-Гросу. Его обвиняют в покупке и продаже должностей в счетной палате этого региона. Генпрокурор Ракел Додж в обвинительном документе просит не только начать судебное расследование, но и незамедлительно лишить Магги министерского кресла, а также обязать его выплатить более 4 миллионов реалов (около 70 миллионов рублей) госказне в качестве компенсации. Между тем Местные эксперты отмечают, что ситуация вокруг непрекращающихся антикоррупционных расследований и вовлеченных в них представителей политического класса Бразилии уже давно перешла грань нормального. И это на фоне приближающихся президентских выборов.

Среди членов правительства, парламентариев, руководителей штатов сложно найти персонажей, которых не затронул бы тот или иной скандал. Этот «бардак» негативно сказывается и на внешнем имидже страны. В прессе отмечают, что в последнее время Бразилия проиграла сразу несколько международных торговых позиций.

К этому относят и ограничения на поставку бразильского мяса в Европу, и введенные в недавнем времени США ограничения на импорт стальных полуфабрикатов и алюминия. В отношении последнего и вовсе возник внутренний конфликт — местные производители этих материалов открыто обвиняют правительство и МИД в откровенном бездействии и пассивности.

Внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, утверждает, что Вашингтон вышел из переговоров по стали и алюминию, поставив ультиматум — либо вы принимаете наши условия, либо нет.

Так ли это на самом деле неизвестно, но факт в том, что северный сосед не жалует в последнее время вниманием крупнейшую страну Латинской Америки.