Бюджет оплатит издержки при прекращении административного дела

России установлены случаи, когда издержки по делам об административных правонарушений, возбуждённым в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, будут покрываться за счёт федерального или регионального бюджета. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.

К таким случаям отнесены прекращение дела в связи с отсутствием события или состава преступления, а также в связи со смертью физического лица, в отношении которого ведётся производство по делу.

Кроме того, документом установлено, что постановление судьи о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг), исполняется таможенным органом, осуществившим изъятие этой вещи.

Президент подписал соответствующие изменения Кодекса об административных правонарушениях 23 апреля.