В Англии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления

ЛОНДОН, 4 мая. / ТАСС /. Выборы в органы местного самоуправления завершились в четверг в Англии . Ровно в 22:00 по местному времени (00:00 мск) избирательные участки, на которых проходило голосование, были закрыты. Первые результаты волеизъявления ожидаются через несколько часов, в то время как окончательные итоги должны быть подведены в пятницу к 19:00 (21:00 мск).

В ходе этих выборов в городах Суидон, Уотфорд, Госпорт, Уокинг и лондонском районе Бромли был опробован пилотный проект правительства, требующий от избирателей предъявить любое удостоверение личности с присутствующей на нем фотографией, а в случае его отсутствия показать хотя бы два любых других документа, таких как банковская карта или счета за коммунальные услуги. В результате данного эксперимента проголосовать в четверг не смогли несколько человек. Однако британские министры считают, что подобная мера поможет пресечь возможные фальсификации при голосовании. Между тем критики этой инициативы считают, что она будет способствовать снижению явки.

Британские СМИ перед началом голосования вновь напомнили своей аудитории о законе, запрещающем фотографировать на избирательном участке. Например, публикация в социальных сетях фото своего бюллетеня может привести к штрафу в размере £5 тыс. ($6,8 тыс.) или даже тюремному заключению на срок до шести месяцев.