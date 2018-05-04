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Аудиторов обязали уведомлять власти о подозрительных доходах
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Аудиторов обязали уведомлять власти о подозрительных доходах 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы теперь обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки и финансовые операции проверяемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.
Инициатором поправок стало Правительство России. В кабмине отметили, что закон разработан для приведения российского законодательства в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
«Принятие предлагаемых изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению указанной Рекомендации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членом которой является Россия. — Прим. ред.), а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», — говорится в пояснительной записке к документу.
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