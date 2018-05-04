Субсидирование производителей техники на газомоторном топливе продлено на 2018 год

Действие механизма субсидирования из федерального бюджета производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, продолжится в 2018 году. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 4 мая.

«Господдержка будет оказываться производителям при условии предоставления покупателю скидки на технику (автобусы, технику для жилищно-коммунального хозяйства, легковые автомобили, колёсные тракторы, другую технику), изготовленную не ранее 1 декабря 2017 года, реализованную в том числе через дилеров и заводы-изготовители», — говорится в справке к документу, которая размещена на сайте кабмина.

Подчёркивается, что размер выплаты будет равен размеру предоставленной скидки от цены, но не более размера субсидий, установленного подписанным постановлением.

«Цель принятого решения — предоставить возможность покупателям приобретать широкий перечень техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива», — отметили в Правительстве. Там рассчитывают, что это увеличит рост продаж техники на природном газе, «будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей и сохранению рабочих мест на предприятиях автомобилестроения, коммунального машиностроения и смежных отраслей».