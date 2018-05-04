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Губернаторов частично освободили от ответственности за неисполнение полномочий
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Губернаторов частично освободили от ответственности за неисполнение полномочий 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Неисполнение высшим должностным лицом субъекта Федерации своих полномочий по причине отсутствия финансирования перестало быть основанием для привлечения чиновника к административной ответственности. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.
Согласно документу, производство по делу в отношении глав региона, иных должностных лиц органа исполнительной власти субъекта и руководителей госучреждения будет прекращаться, если ими вносилось или направлялось предложение о выделении бюджетных средств на осуществление полномочий или выполнение уставных задач, однако деньги на указанные цели предоставлены не были.
Таким образом, было уравнено положение должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Ранее последних наравне с главами муниципальных учреждений освободили от ответственности за ненадлежащие исполнение полномочий по причине отсутствия финансирования.
Закон был принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля. Президент подписал документ 23 апреля.
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