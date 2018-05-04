Губернаторов частично освободили от ответственности за неисполнение полномочий

Неисполнение высшим должностным лицом субъекта Федерации своих полномочий по причине отсутствия финансирования перестало быть основанием для привлечения чиновника к административной ответственности. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.

Согласно документу, производство по делу в отношении глав региона, иных должностных лиц органа исполнительной власти субъекта и руководителей госучреждения будет прекращаться, если ими вносилось или направлялось предложение о выделении бюджетных средств на осуществление полномочий или выполнение уставных задач, однако деньги на указанные цели предоставлены не были.

Таким образом, было уравнено положение должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Ранее последних наравне с главами муниципальных учреждений освободили от ответственности за ненадлежащие исполнение полномочий по причине отсутствия финансирования.