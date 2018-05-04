Ещё
Марка в честь 200-летия со дня рождения К. Маркса вышла в почтовое обращение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марка в честь 200-летия со дня рождения К. Маркса вышла в почтовое обращение 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Марка в честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса вышла в почтовое обращение, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Почты России».
«4 мая в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию со дня рождения К. Маркса. На почтовой марке изображен бюст К. Маркса. Почтовая марка размером 50 на 37 мм, номиналом 27 руб., изданная тиражом по 264 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения «Почты России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» Москве на ул. Мясницкая, 26.
К. Маркс выступил основоположником исторического и диалектического материализма. Ему принадлежит заслуга создания теории прибавочной стоимости. Он разработал теорию классовой борьбы. Вместе с Фридрихом Энгельсом создал политическое, экономическое, философское учение, названное в его честь марксизмом.
Агентство «Москва»: последние новости
Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово более 430 кг морепродуктов из Японии Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов В Госдуму внесен законопроект об изменении системы сельскохозяйственного страхования
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия призналась в производстве «Новичка»111
Китайцы атаковали летчиков США121
Путин провел массовые отставки539
Российская нефть уходит из Европы136
Windows сломал компьютеры по всему миру156
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение