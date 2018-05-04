Марка в честь 200-летия со дня рождения К. Маркса вышла в почтовое обращение

«4 мая в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию со дня рождения К. Маркса. На почтовой марке изображен бюст К. Маркса. Почтовая марка размером 50 на 37 мм, номиналом 27 руб., изданная тиражом по 264 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения «Почты России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы Санкт-Петербурга . Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» Москве на ул. Мясницкая, 26.