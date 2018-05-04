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ВКС РФ провели первую репетицию парада Победы над Москвой
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ВКС РФ провели первую репетицию парада Победы над Москвой 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Над Москвой прошла первая репетиция воздушной части парада Победы, сообщили в Минобороны России.
— В 10 часов с аэродрома в Кубинке поднялись вертолеты, открывающие воздушную часть парада. В точке встречи к ним присоединились самолеты, взлетевшие с семи аэродромов, и в 10.40 строй начала торжественное прохождение над Красной площадью. В 11.00 репетиция закончилась, — рассказали ТАСС военные.
Напомним, в воздушной части Парада Победы в Москве задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-30СМ и Су-35, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-24М, Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52.
Впервые на параде представлены истребители пятого поколения Су-57 и перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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