ВКС РФ провели первую репетицию парада Победы над Москвой

Над Москвой прошла первая репетиция воздушной части парада Победы, сообщили в Минобороны России.

— В 10 часов с аэродрома в Кубинке поднялись вертолеты, открывающие воздушную часть парада. В точке встречи к ним присоединились самолеты, взлетевшие с семи аэродромов, и в 10.40 строй начала торжественное прохождение над Красной площадью. В 11.00 репетиция закончилась, — рассказали ТАСС военные.

Напомним, в воздушной части Парада Победы в Москве задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-30СМ и Су-35, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-24М, Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52.

Впервые на параде представлены истребители пятого поколения Су-57 и перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».