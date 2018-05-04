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Самолеты и вертолеты ВКС РФ пролетят над Москвой в парадном строю
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Самолеты и вертолеты ВКС РФ пролетят над Москвой в парадном строю 

ТАСС 11 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Первая репетиция воздушного парадного строя авиации пройдет утром в пятницу над Москвой, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России проследуют в парадном строю над центром Москвы 4 мая приблизительно в 10:40 мск. Первый в этом году тренировочный пролет над Красной площадью позволит летчикам до секунд выверить время выхода на заданные точки и удостовериться в том, что воздушный строй держится в воздухе зрелищно, точно и по всем правилам безопасности полетов", — рассказали в российском военном ведомстве.
В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Среди них стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31К с системой «Кинжал», истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.
"Изюминкой" парада станет пара новейших истребителей Су-57, которые впервые пролетят над главной площадью страны.
Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
В апреле летчики ВКС выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабине. 6 мая всех участников Парада Победы ждет генеральная репетиция, которая начнется в 10:00 мск.
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