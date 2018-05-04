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Вложить или припрятать? 5 стран, где можно выгодно приобрести недвижимость
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Вложить или припрятать? 5 стран, где можно выгодно приобрести недвижимость 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
Перу Понятно, что, скажем, в столице Перу Лиме вам вряд ли удастся приобрести дешевую недвижимость, ведь этот город настолько динамично развивается, что в последнее время становится весьма привлекательным для крупных инвесторов. Но вот в каких-нибудь небольших городках, где местные жители еще не избалованы благами цивилизации и не разучились видеть прелести в природных красотах, можно очень даже неплохо устроиться — найти свои апартаменты и тратить на жизнь в буквальном смысле копейки. Вьетнам Любители дайвинга и подводной охоты давно облюбовали себе Юго-Восточное побережье Вьетнама, где проходит огромный барьерный риф и находится около 11 тысяч гектаров тропического леса. Именно здесь можно не только найти жилье по доступным ценам, но также прочувствовать на себе все прелести местной культуры и традиций. Что еще нужно тем, кто мечтает изучить Азию и проникнуться нюансами страны? Таиланд За последнее время эта страна стала очень популярной среди тех, кто устал от холодной погоды и прочих жизненных неурядиц. Ежегодно миллионы туристов стекаются в Таиланд, влюбляются в его красоты и остаются там навсегда. Ну, или на очень долгое время. К тому же цены здесь не такие высокие, как во многих европейских странах, а если углубиться в поселения прямо посреди роскошных джунглей, то вообще можно неплохо устроиться за весьма скромные деньги. Индия Казалось бы, ну что интересного с экономической точки зрения можно найти в стране, известной своим Тадж-Махалом, пещерами, фортами и храмами, ну и со святой коровой. Оказывается, если не кичиться тем, что вы богач и перед вами открываются двери в самые роскошные апартаменты, то здесь можно найти весьма неплохие варианты для жизни и почувствовать себя вполне счастливым. Албания Если вы никогда не рассматривали эту страну как место для жизни, то, возможно, сейчас самое время пересмотреть свою позицию. Так, например, южная часть Албании, где находится небольшой город и национальный парк Бутринт, является практически идеальным местом для тех, кто мечтает найти свой тихий уголок. В отличие от других европейских стран, здесь действительно очень дешево и вкусно (в местной кухне преобладают блюда из 30 видов рыбы и морепродуктов). Фото: Shutterstock
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