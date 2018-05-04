Полный ашрам

Лидер секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев , не менее известный как пришелец с Сириуса, жил яркой и наполненной жизнью. Он просвещал людей, дарил им радость тантрического секса, морил голодом и забирал деньги. Но в 2010 году его арестовали, а спустя три года осудили на 11 лет за целый ряд преступлений — от сексуального насилия над сектантами до хранения наркотиков. После пяти лет, проведенных в местах даже отдаленно не напоминающих Сириус, Руднева потянуло обратно в родной «ашрам». Тем более что где-то там на воле последователи продолжают его дело и с нетерпением ждут «воскресения» лидера. Заключенный уже подал прошение об условно-досрочном освобождении и ждет решения. «Лента.ру» вспоминала, чем прославился новосибирский гуру, сколотивший состояние на людской глупости.

В январе 2012 года некий Марсель Латифуллин опубликовал в блоге по психологии рассказ о своем пребывании в секте новосибирца Константина Руднева «Ашрам Шамбалы». В ней, как выяснилось, состояло не менее 30 тысяч человек.

— На тот момент я уже перепробовал множество инструментов самосовершенствования — духовные практики, религию, тренинги личностного роста и даже тренинги успеха, — рассказывал автор поста. — И нигде не было того, что я искал, ничто не утоляло моего вопроса. Мне не давал жить этот ноющий голод. Меня как малахольного мотало по миру, что-то заставляло повсюду искать ответы на внутренние вопросы. Однажды я подвозил попутчиц — двух красивых молодых девушек. Слово за слово — завязался разговор, и я был приглашен на семинар, всесторонне развивающий личность.

По словам Латифуллина, красавицы обещали не только «прокачать» его мужественность и навыки бизнесмена, но куда больше — раскрыть смысл жизни. Именно это и стало тем крючком, на который попался Марсель.

— Рулон (кличка Руднева — прим. «Ленты.ру») назначил сам себя проводником Господа Бога, «посланником на эту землю во имя спасения грешных душ», — вспоминал бывший адепт. — Создал свое учение — извращенную смесь разных практик ( Индия Непал , Тибет, различные телесно-ориентированные практики, медитации по чакрам, обряды посвящения, шаманизм, астрология и черт его знает что еще).

По его словам, Руднев говорил последователям, что «все люди быдло, живут никчемной бесполезной жизнью, послушные овцы», и призывал жить свободно, то есть только для себя: оградиться от лишних забот, уйти от родителей и бросить детей. Латифуллин подробно рассказал и о гуру, который не испытывал сострадания и жалости, ходил в старой заштопанной одежде, но имел замок и дорогие машины.

— Главный «ашрам» (обитель мудрецов и отшельников в Древней Индии — прим. «Ленты.ру») располагается в огромном пятиэтажном коттедже — замке. В гараже — с десяток дорогих машин. Все это было куплено на деньги, собранные на семинарах, на которых, кстати, пропагандировалось, что материальные ценности — это ничто, надо учиться жить, радуясь простым вещам, надо быть духовными, — рассказывает Латифуллин.

Наставник прикидывал, кто сколько сможет дать денег, и назначал индивидуальную цену. Один обряд посвящения в «великую массажистку», например, мог стоить как 2 тысячи, так и 20 тысяч рублей. После такого действа у посвященной якобы появлялась защита из Поднебесной, что обещало ей хороший заработок в ее деятельности. Проводились сеансы изгнания нечистых сил, после которых человек «выздоравливал». Копеечные вещицы продавались как «предметы силы». Для этой цели годились любые подручные предметы: камешки, браслеты, ручки, красивая дешевая бижутерия, бубны.

Лидер секты активно использовал для своих целей прелести молодых последовательниц. Он предпочитал завлекать молодых женщин, которых звал «богинями». Им следовало ярко краситься, вызывающе себя преподносить, флиртовать с богатыми мужчинами и выманивать у них деньги для секты. Также «богиням» полагалось дарить тантрический секс самому гуру и его приближенным последователям. Впрочем, бывший адепт рассказал, что через полгода пребывания в «ашраме» его позитивный настрой сменился на негативный.

— Чем больше я погружался в реалии «ашрамской» жизни, тем больше недоумений она у меня вызывала, — вспоминал он. — Какие-то частности вроде здорового образа жизни мне нравились. Но эти частности были ничтожны по сравнению с общим маразмом. Возводить Рулона на уровень посланника — спасителя наших душ и единственного знающего ответы на все вопросы, вычеркивать из своей жизни других людей, как близких, так и простых смертных, делать деньги на человеческих глупостях было неприемлемо. Но хотя я потихоньку начинал понимать какие-то моменты, я не мог уйти из секты «Ашрам Шамбалы». Там, за забором, меня тоже ничто не ждало…

В конце концов, сектант покинул единомышленников из-за проблем со здоровьем.

Один из слоганов школы и любимое выражение Руднева: «Меньше ешь, больше прыгай!» Физической активности, по словам Латифуллина, было действительно много, а еды мало. У него началось истощение, он сильно похудел. «Я был похож на дистрофика-алкоголика. В буквальном смысле шел и падал. Помню, играли в футбол с ребятами. Стоял на воротах шириной полтора метра, но даже на них от меня проку не было, пропускал все мячи, летевшие в мои ворота. Из-за болезни я покинул „ашрам“, еще один-два года потребовалось для адаптации в социуме», — закончил свой рассказ бывший адепт.

Задолго до основания секты Руднев во время службы в армии беспричинно открыл огонь из автомата, его отправили в Самарскую психиатрическую больницу. В 1989 году он выписался и вернулся в родной Новосибирск , где познакомился с Еленой Захаровой . На пару они проводили платные семинары по йоге, которые постепенно переродились в секту. Под именем «пришелец с Сириуса» Руднев на протяжении 20 лет «просвещал» последователей, и лишь в 2010 году, после нескольких неудачных попыток, правоохранительные органы все-таки отправили его за решетку.

7 февраля 2013 года Новосибирский районный суд приговорил Руднева к 11 годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей за покушение на сбыт наркотиков, изнасилования и развратные действия. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Главными свидетелями обвинения стали бывшие сектантки, имена которых не разглашаются. Потерпевшими по делу признаны 15 человек, которые подали иски о компенсации морального вреда на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Через год после приговора житель города Стрежевой Томской области Андрей Ганяк отсудил у бывшего учителя еще полмиллиона рублей. Молодой человек доказал, что в секте у него развилось психическое расстройство, он стал замкнутым и потерял интерес ко всему, кроме «Ашрама Шамбалы». Андрей конфликтовал с родственниками и друзьями, бросил учебу. Ему потребовались годы, чтобы частично восстановиться и начать жить полноценной жизнью.

Никто из потерпевших пока не получил денег, рассказал в беседе в «Лентой.ру» сотрудник информационно-консультационного центра по вопросам сектантства Новосибирской епархии РПЦ Олег Заев, хорошо изучивший деятельность «Ашрама Шамбалы». По его словам, в секте погибли как минимум трое адептов.

— Алексея Девятко сбила машина, когда он исполнял послушание Руднева: вдвоем они переносили большую резиновую лодку через дорогу в неположенном месте, — говорит он. — Потом эксперты установили, что его желудок был пуст, а в кишечнике немного капустных листьев. О гибели сына родители узнали только через год. Этот пример и многие другие позволяют утверждать, что ради «усовершенствования личности» на сектантский манер в «Ашраме Шамбалы» применяли практику запирания на ключ и голодания под контролем гуру.

Второй погибший — Владислав Большаков. Он умер, согласно обвинительному заключению, при неустановленных обстоятельствах: «то ли повесился, то ли еще что-то». Предположительно, тело Большакова осенью 2002 года вывезли завернутым в ковер и выбросили в неизвестном месте. Третьим погибшим был Дмитрий Столыпин, у которого в 1998 году на вокзале в Новосибирске украли сумку с деньгами для секты. Испытывая чувство вины из-за потери денег он бросился с моста и погиб.

По словам Заева, потерпевшие возмущались решением следователей и судей вернуть имущество и деньги, собранные с адептов, приближенным Руднева. Речь, в частности, шла о двух коттеджах в пригороде Новосибирска, включая тот, где собирались сектанты, — стилизованный под замок с башенками. Подручные «пришельца с Сириуса» также получили автопарк из мотоциклов и автомобилей дорогих марок. Кроме того, двум подругам Руднева вернули деньги и драгоценности, которые находились на хранении у следствия.

Когда стало известно, что Руднев подал прошение об условно-досрочном освобождении, потерпевшие — три семьи, потерявшие из-за секты своих близких, — направили в прокуратуру письмо, в котором высказались против освобождения гуру из колонии. 24 апреля Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство адвоката Константина Руднева о его условно-досрочном освобождении.

Он отбыл две трети назначенного ему наказания, в суд поступила положительная характеристика от администрации колонии. Сам Руднев не присутствовал в суде, плохо себя чувствовал. Его адвокат в суде заявил, что осужденный не имеет взысканий от администрации колонии, выплатил государству штраф в 100 тысяч рублей, назначенный судом как дополнительное наказание, а также возместил частично ущерб потерпевшим. Однако в суде «Ленте.ру» сообщили, что не нашли оснований для условно-досрочного освобождения лидера «Ашрама Шамбалы». Адвокат осужденного уже заявил о намерении обжаловать это решение.

— Руднев сидит, а дело его живет, — утверждает Заев.

По его словам, секта продолжает свою деятельность в новых условиях. «Выпускницы» Руднева издают книги, публикуют видеоролики и аудиоматериалы, в которые «аккуратно вплетают все то, что они когда-то получили от своего „учителя“, добавляя и что-то от себя.

— Секта выпустила в мир людей, которые, не афишируя свою связь с Рудневым, научились жить и получать доход. Работают сайты, открываются курсы по мужскому и женскому pickup [соблазнению], появились шаманки, — перечисляет Олег Заев статьи доходов последователей „Ашрама Шамбалы“.

— В любой секте есть ядро из приближенных, — объясняет он. — Многие девушки воспользовались так называемым правилом кошечки, восприняв образ покорительниц мужчин, благополучно вышли замуж за состоятельных людей, получили доступ к финансам и через управление мужским сознанием подкачивали деньги для секты. Сам Руднев черпал мудрость из модели поведения своего кота: „Мурзик ничего не делает, но всем пользуется“. Учил других этим премудростям.

По мнению эксперта, адепты продолжают оставаться верными и преданными своему учителю, собирают деньги, готовясь к его освобождению.

— Мы уверены, что секта ощущает свою причастность к страданиям Руднева в колонии, воспринимает его мучеником, подобно Христу, и готовится к его „воскресению“, то есть выходу из колонии на свободу, — считает Олег Заев. Он убежден, что после освобождения „пришельца с Сириуса“ деятельность секты получит новый импульс. Это подтверждается тем, что после возврата сектантам арестованного имущества, драгоценностей и денежных средств их активность усилилась за счет привлечения к работе профессиональных психологов.