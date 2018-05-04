Лондон: новые вызовы

Известный в Великобритании журналист, политический обозреватель ряда популярных британских изданий Чарльз Мур (Charles Moore) написал в издании «Спектейтор» (The Spectator) статью — заметки на актуальные темы сегодняшней Великобритании.

Свою статью автор начал с проблемы, которая сегодня по обсуждаемости и накалу страстей сравнима, пожалуй разве с Брекситом, — это ситуация вокруг так называемого Уиндраш (Windrush), известное в Великобритании, как Империя Уиндраш (Empire Windrush). С 1948 по 1971 годы мигранты — дешевая рабочая сила из британских колоний в Великобританию доставлялись на лайнере «Империя Уиндраш». Массовая миграция цветного населения в Великобританию в 20 веке стала следствием решения, принятого Британской империей. В 1948 году Лейбористское правительство во главе с тогдашним лидером Клементом Эттли (Clement Attlee) ввело понятие «гражданство Великобритании и Колоний». Британцы вдруг поняли, что помимо сырья, которое они добывали и вывозили к себе из колоний, им нужна и дешевая рабочая сила с этих подконтрольных территорий. Правда, уже 50 лет назад, в 1968 году, консерватор и абсолютный империалист Джон Энох Пауэлл (John Enoch Powell) произнес свою знаменательную речь «Реки крови», где утверждал, что с потерей Индии , Великобритания перестала существовать, как империя, и поэтому, нужно покончить с дальнейшими имперскими притязаниями. Он заявлял, что сама сущность «великой империалистической семьи», на верность которой в 1947 году в Кейптауне присягнула нынешняя королева на свой 21-й день рождения, перестала существовать, поэтому любое понятие гражданства такой империи тоже является фикцией. Парадокс, но британские правые стали антиимпериалистическими реформаторами, а проиммиграционно настроенные левые — твердолобыми империалистами.

Чарльз Мур пишет, что скандальный шум вокруг темы «поколения Уиндраш», который поставил Терезу Мэй в крайне неудобное положение — пример весьма странного подхода ее правительства к проблеме. При этом горячие сторонники премьер-министра, утверждают, что их лидер выбрал верную тактику говорить по существу проблемы, а не, как другие, создавать нужное впечатление о событиях. Однако автор статьи, Чарльз Мур, считает, что правильнее было бы сказать, что Мэй попросту не в состоянии до конца предвидеть проблемы, которые могут возникнуть в результате тех или иных действий. Как с сарказмом пишет журналист, когда премьер оказывается перед общественностью, она начинает вертеться, как «вошь на сковороде», и пример тому жалкие извинения Терезы Мэй перед «поколением Уиндраш».

В статье «Спектейтор» замечается, что то же самое можно сказать и о ее решении присоединиться к авиаударам по сирийским химобъектам. Когда в субботу премьер-министр, наконец, решилась сделать заявление, Мэй выступила, как считает Чарльз Мур, весьма успешно, однако предшествовавшее этому выступлению молчание создало, дескать, ненужный информационный вакуум, который позволил Джереми Корбину (Jeremy Corbyn), России и большинству СМИ распространить тревожные и подавленные настроения в обществе. У сторонников правительства, в ходе дебатов в парламенте, не было четких ориентиров, которые должна была задать Тереза Мэй. Политолог уверен, что заблаговременное создание определенного фона вокруг планируемых действий является ключевым фактором с точки зрения «правильного» их восприятия, — поскольку после свершения событий особого эффекта ожидать не приходится.

В статье замечается, что в тот момент было много разговоров о том, как Владимир Путин может ответить на действия западной коалиции. Но это быстро отошло на задний план. Теперь же, как выражает солидарное мнение британского истеблишмента автор статьи, внимание сосредоточено на российской угрозе кибервойны.

«Спектейтор» отмечает, что сегодня для общественного мнения один из наиболее интересных моментов — действия России как защитницы окружающей среды: экспортные доходы России в большинстве своем зависят от ископаемых видов топлива. России очень хочется, чтобы все страны, кроме, по версии автора статьи, самой России, вели себя максимально экологично — в этом случае, дескать, западным странам пришлось бы закупать российские газ, нефть и уголь. Это, как убеждены британцы, для России крайне важно, поскольку сланец, особенно из США , подрывает ее доминирование на мировой топливном рынке. В прошлом году США стали нетто-экспортером энергоресурсов. В марте парламентский комитет по науке, космосу и технологиям заявил, что российские агенты использовали СМИ для противодействия производству электроэнергии в США. В комитете проследили аккаунты в соцсетях, связанные с «фермой троллей» в России — Агентством интернет-исследований. Они опубликовали в период с 2015 по 2017 годы 9097 записей в соцсетях, критикующих политику США в области энергетики и соответствующие проекты. Автор статьи замечает, что соответствующие британские ведомства должны внимательно следить за источниками доходов организаций, выступающих против бурения.

Завершает статью политолог Чарльз Мур уже размышлением совсем на другую тему, но вписывающуюся в контекст клубка надвигающихся проблем в Великобритании: «во вторник в парламенте прошли дебаты на тему антисемитизма. Тяжело осмыслить всю причудливость ситуации. Прошло 150 лет с тех пор как Консервативная партия впервые избрала своим лидером еврея — Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) стал премьер-министром 27 февраля 1868 года. Если бы в XXI веке у тори был лидер, настолько же толерантный к антисемитизму и поддерживаемый большинством антисемитских фракций, то подобный скандал, несомненно, стоил бы ему и/или партии огромных потерь. При этом с лейбористами ситуация иная. Джереми Корбин слегка обеспокоен некоторыми затруднениями, но никак не переживает за свою политическую карьеру. Как мы до этого докатились?»

Представляется, что бльшинству как раз совершенно очевидно, как Великобритания до этого «докатилась», — разве что кроме самого британского политистеблишмента. Но это часть эволюционного процесса, свидетелями которого мы сегодня являемся. Этот этап, который проходит сейчас Великобритания, сопоставим с потерей ею колоний, что принесло свободу миллионам людей.