Лучшее за день. 3 мая

Какую клешню палеонтологи обнаружили под носом у ихтиорнисов, чего стоило Илону Маску увиливание от вопросов, зачем экспертам РНФ желтая карточка и был ли Марс ледяной пустыней? На все эти вопросы ответит ночной дайджест.

Ученые обнаружили прямо под носом у ихтиорнисов — одного из самых известных «промежуточных звеньев» — похожий на клешню клюв.

Стоило Илону Маску немного поувиливать от вопросов экспертов, и акции Tesla сразу же пошли вниз.

В атмосфере экзопланеты впервые нашли гелий. Теперь точно нашли.

Почему у отчитывающихся перед Российским научным фондом лишь одно право на ошибку и что лучше учесть при подготовке таких отчетов, в интервью Indicator.Ru рассказал начальник Управления программ и проектов РНФ Андрей Блинов

Биологи прояснили, как механизм, благодаря которому растения чувствуют гравитацию, не ломается.

Астрономы еще не пришли до конца к согласию, был ли Марс в древности похож на Землю или же был ледяной пустыней. В очередной статье на эту тему приводятся аргументы в пользу второй версии событий.

Как увеличить качество изображения у ЖК-дисплеев? Оказалось, нужно всего лишь изменить ориентацию кристаллов.

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