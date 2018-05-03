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Георгиевские ленточки раздадут на Жулебинском бульваре
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Георгиевские ленточки раздадут на Жулебинском бульваре 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет в районе Выхино-Жулебино в субботу, 05 мая.
Волонтеры расскажут жителям района о правилах ношения георгиевской ленточки и помогут закрепить этот символ исторической памяти.
— В преддверии Дня Победы все желающие могут получить из рук волонтеров ленточку, символизирующую дым и пламя, бессмертный подвиг героев, которых мы помним и чтим, — говорит пресс-секретарь культурного центра «Лидер» Анна Гуляева. — Акция пройдет на Жулебинском бульваре, дом 5 в 15.00.
Первая в этом году раздача георгиевских ленточек в районе Выхино-Жулебино состоялась 24 апреля.
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