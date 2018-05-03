Госдеп вновь выразил обеспокоенность решением Турции закупить российские С-400

США обеспокоены в связи с приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы испытываем серьёзную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО , а Турция — член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые совместимы с остальными партнёрами по НАТО», — сказал она.

Журналисты также спросили её, связано ли это беспокойство с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«CAATSA безусловно часть этого, но оперативная совместимость появилась задолго до CAATSA в рамках договорённостей по НАТО», — ответила Науэрт.