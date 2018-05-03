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Госдеп вновь выразил обеспокоенность решением Турции закупить российские С-400
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Госдеп вновь выразил обеспокоенность решением Турции закупить российские С-400 

RT на русском 34 минуты назад
США обеспокоены в связи с приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
«Мы испытываем серьёзную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО, а Турция — член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые совместимы с остальными партнёрами по НАТО», — сказал она.
Журналисты также спросили её, связано ли это беспокойство с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
«CAATSA безусловно часть этого, но оперативная совместимость появилась задолго до CAATSA в рамках договорённостей по НАТО», — ответила Науэрт.
Ранее в Госдепартаменте рассказали, что Турция после покупки С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA.
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя данное заявление, отметил, что позиция американской стороны является примером шантажа.
RT на русском: последние новости
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