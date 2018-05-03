США вновь выразили обеспокоенность в связи с возможной закупкой Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 3 мая. / ТАСС /. Соединенные Штаты в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО , а Турция — член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые оперативно совместимы с остальными партнерами по НАТО, — сказала она. — Мы не считаем [C-400] оперативно совместимым".

Дипломат подчеркнула, что США «продолжат выражать обеспокоенность» в связи с возможной сделкой. Ей также задали вопрос, связано ли это беспокойство и с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). «CAATSA безусловно часть этого, но оперативная совместимость появилась задолго до CAATSA в рамках договоренностей по НАТО», — пояснила Науэрт, добавив, что США продолжают консультировать своих партнеров и союзников о требованиях данного закона.

Она также отказалась комментировать внесенный в Конгресс США законопроект об ограничении поставок истребителей F-35 в Турцию.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе средней дальности, может применяться против наземных объектов.