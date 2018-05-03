Во Владивостоке рекомендовали не проводить земляные работы во время ВЭФ

Форум пройдет 11-13 сентября. Постановление «Об организации земляных работ на территории города Владивостока в период проведения Восточного экономического форума в 2018 году» опубликовано на сайте городской администрации. В документе, в частности, содержится рекомендация организациям всех организационно-правовых форм не осуществлять земляные работы, ремонтные работы инженерных сетей, проведение опрессовки теплотрасс в период подготовки и проведения Восточного экономического форума с 5 по 14 сентября 2018 года на территории города Владивостока Восточный экономический форум в 2018 году пройдет 11-13 сентября.