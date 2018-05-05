Число погибших в протестах в Никарагуа увеличилось до 45 человек

В пятницу, 4 мая, Никарагуанский центр по правам человека назвал скорректированную цифру погибших в результате недавних протестов, прокатившихся по стране, — 45 человек. Протесты начались 18 апреля текущего года на форе предложенной правительством реформы, предполагавшей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. К настоящему времени президент страны Даниэль Ортега уже отменил реформу. Ранее представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона сообщал, что число жертв протестов могло достигать 63 человек. По информации правозащитников, кроме убитых еще более 400 человек получили ранения, передает РИА Новости . Также отмечались случаи незаконных задержаний, пыток и исчезновений журналистов, которые освещали акции протеста. Среди погибших — 24 студента, четверо несовершеннолетних, двое полицейских и сотрудник СМИ. Причина гибели большинства жертв — пулевые ранения.