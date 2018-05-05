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Число погибших в протестах в Никарагуа увеличилось до 45 человек
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Число погибших в протестах в Никарагуа увеличилось до 45 человек 

Вести.Ru 37 минут назад
В пятницу, 4 мая, Никарагуанский центр по правам человека назвал скорректированную цифру погибших в результате недавних протестов, прокатившихся по стране, — 45 человек.
Протесты начались 18 апреля текущего года на форе предложенной правительством реформы, предполагавшей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. К настоящему времени президент страны Даниэль Ортега уже отменил реформу. Ранее представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона сообщал, что число жертв протестов могло достигать 63 человек.
По информации правозащитников, кроме убитых еще более 400 человек получили ранения, передает РИА Новости. Также отмечались случаи незаконных задержаний, пыток и исчезновений журналистов, которые освещали акции протеста.
Среди погибших — 24 студента, четверо несовершеннолетних, двое полицейских и сотрудник СМИ. Причина гибели большинства жертв — пулевые ранения.
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